Mostarski slavuj Adi Šoše naširoko je poznat po svom lijepom glasu, ali i stasu kojem ne može odoljeti sve veći broj žena.

Ipak, dok je bio kandidat showa “Zvijezde Granda”, imao je dugu kosu koja mu je, kako je sam priznao, odmagala kad su žene u pitanju.

- 172 žene su me odbile zbog duge kose, nije im se dopalo kako to izgleda. Na početku karijere sam se udvarao jednoj koleginici koja me je odbila, tako da se to neslavno završilo. Sada sam sretan, zauzet sam dečko - rekao je Adi.