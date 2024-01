"Vučković, Severina Vučković": Pjevačica posjetila kultno mjesto gdje je sniman Džejms Bond

Severina Vučković uzela je mini odmor nakon praznika kako bi napunila baterije pred napornu sezonu i otputovala je na Tajland.

Pjevačica iz Hrvatske svakodnevno sa svojim pratiocima pokazuje kako se provodi, a sada se pohvalila da je posjetila ostrvo gdje su se snimale scene iz kultnog filma o Džejms Bondu iz 1974. godine.

Ona je pozirala na stijeni u jednodjelnom sivom kupaćem kostimu, a mnoge je podsjetila na Bondovu djevojku.

- Vučković, Severina Vučković. Na "James Bond ostrvu", mjestu gdje se 1974. snimao film "The Man with the Golden Gun" - napisala je ona.

"Prezgodna", "Prava Bondova djevojka", "Izgledaš bolje od Bond djevojke", "Ženo ti si čudo", neki su od komentara.