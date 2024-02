Pjevačica progovorila o zdravstvenom stanju: To je veliki izazov za mene

Selin Dion (Celine) je otkrila da joj je dijagnostikovan sindrom ukočenosti 2022. kada je otkazala sve svoje nastupe u naredne dvije godine i posvetila se zdravlju.

Sada je njeno životno poglavnje zabilježeno u novom dokumentarcu "Ja sam: Selin Dion". O tome i o svom optimizmu govorila je u svojoj objavi na Instagramu:



- Ovih posljednjih nekoliko godina bile su veliki izazov za mene, putovanje od otkrivanja svog stanja do učenja kako da živim sa njim i upravljam njime, ali da ne dozvolim da me to definiše. Kako se put ka nastavku moje izvođačke karijere nastavlja, shvatila sam koliko mi je nedostajalo to što sam mogla da vidim svoje fanove - istakla je slavna pjevačica.

Ona se nada da će dokumentarni film „podići svijest o ovom malo poznatom stanju, kako bi pomogao drugima koji dijele ovu dijagnozu“.