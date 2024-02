Milan Stanković odustao od ideje da se zamonaši: Pjesma je spremna, radio je sarajevski dvojac

Milan Stanković se poslije brojnih priča o odluci da će se zamonašiti, navodno vraća na scenu i već je snimio pjesmu koju su mu uradili popularni reperi, piše Kurir.rs.

Naime, od izvora bliskog Stankoviću, ali i bosanskom dvojcu, potvrđeno je da je pjesma već snimljena u muzičkom studiju u Sarajevu, a pomirenje i nastavak saradnje proslavili su večerom u jednom od najpoznatijih sarajevskih restorana.

No, kako se navodno pisalo njih trojica nisu bili u najboljim odnosima, ali su "ratne sjekire" sada zakopane.

- Pjesma će biti neviđeni hit. Svi koji su je čuli su oduševljeni. Cijeli projekat se drži u strogoj tajnosti. Milan je zbog pjesme više puta odlazio u Sarajevo, ali je sada sve završeno. Sad samo ostaje na Milanu da odluči kad će je objaviti, ali nema sumnje da će ova stara-nova saradnja izazvati pravi bum na estradi. Pomirenje i kraj rada na pjesmi, oni su zajedno proslavili na večeri u jednom od najboljih sarajevskih restorana - priča izvor za Kurir, pa dodaje:

- Prije same nove pesme, Jala i Buba s Milanom pripremaju još jedno iznenađenje, a to je da će u eter pustiti i prvu, staru verziju pjesme "Pablo" i to kao remix. Ova verzija je svojevremeno "procurila" na društvenim mrežama u demo verziji, ali je na kraju puštena sa novim aranžmanom, iako su mnogi tad tvrdila da je ta verzija bila mnogo bolja. Milan je do sad više puta mijenjao svoje planove oko povratka na scenu. Tako je njegova prvobitna ideja bila da mu povratnički singl bude jedna pjesma koju je odavno napisao, a koja mu je duže vrijeme stajala u fioci nakon što je odlučio da kaže "zbogom" estradi. Ipak, u međuvremenu se predomislio i uspostavio kontakt sa bosanskim dvojcem, pa je odlučio da igra "na sigurno" i da se sa njihovom pjesmom vrati na estradni vrh, gdje i pripada - završava sagovornik.