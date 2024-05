Drugo polufinale Eurosonga: Završeno glasanje, Izrael ide u finale

23.10. U finale su se plasirale sljedeće zemlje: Latvija, Austrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švicarska, Gruzija i Armenija.

22.50. Završeno glasanje.

22. 47. Uz njih se pojavila i švedska legenda šlagera Charlotte Perelli, pobjednica natjecanja 1999. s pjesmom Take Me To Your Heaven.



22:45. Pobjednica Eurosonga iz 2003. Turkinja Sertab Erener izvela je pjesmu "Everyway That I Can".



22:42. Počeo revijalni program, a Grkinja Helena Paparizou izvela je pobjedničku evrovizijsku numeru iz 2005. godine.



22:35. Otvoreno glasanje.



22.31. Nizozemska nastupa posljednja u drugom polufinalu. Joost Klein pjeva "Europapa".

22. 27. Norvešku predstavlja Gate s numerom "Ulveham".



22. 21. Na scenu izlazi predstavnica Izraela Eden Golan, a pjeva "Hurricane". Mnogi su se protivili učešću ove zemlje na Evroviziji zbog rata u Gazi. Danas su održani i protesti. U arenu je zabranjeno unošenje bilo kojeg obilježja Palestine. Predstavnica Izraela je tokom cijelog nastupa izviždana što pokazuju snimci iz arene, dok su se u TV prijenosu čuli aplauzi. Mnogi mediji tvrde da je aplauz montiran u TV prijenosu.

22.17. Italiju predstavlja Angelina Mango. Ona izvodi pjesmu "La Noia". I ova zemlja ide direktno u subotnje finale.



22.13. Estonija stiže s energičnim izvođačem 5MIINUST x Puuluup te pjesmom "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi". Pjesma govori o policijskim racijama.

22.09. Boje Belgije brani Mustii s pjesmom "Before The Party’s Over.

22.05. Gruziju predstavlja Nutsa Buzaladze sa "Firefighter". Vatrenim nastupom zapalila je publiku.

22.01. Nakon vatrene Španjolke, stiže San Marino. Megara poručuje "11:11".

21.56. Španiju predsatvlja Nebulossa. Na bini se ori pjesma "Zorra". I Španci idu direktno u finale.



21.51. Boje Latvije brani Dons. On će s numerom "Hollow"pokušati doći do finala.

21.44. Armenija slijedi sa duom "Ladaniva" i pjesmom "Jako".

21.41. Danci traže finale sa atraktivnom Sabaom, koja izvodi "Sand".



21. 36. Austriju predstavlja Kaleen s pjesmom "We Will Rave". Pjesma je inspirisana '90-im godinama.