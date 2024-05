Tajči otkrila kojeg glumca je ljubila u danima najveće slave, ali i ime simpatije

- Biti u toj dvorani, doživjeti te fanove, tu tehnologiju, doživjeti Marka uživo i njegovu energiju – životno vrijedno, neprocjenjivo iskustvo. Njegov nastup koji sam na neki poseban način sa strane gledala, kao svoj uspjeh. On je stvorio tako divnu energiju... Taj odnos, ta ljubav od publike, to navijanje za Baby Lasagnu, stvarno lijepa energija se stvorila.

Marko je to tako izvrsno odradio, on ima tu sabranost. Kad je zamolio medije da mu treba pauza, ja si mislim, evo gledam to sa strane, kako je moglo biti da sam ja imala tu osviještenost...dobro, bilo je sasvim drugo vrijeme, on je ipak u sasvim drugom mentalnom sklopu, ima odličnu ekipu oko sebe, imala sam i ja dobru ekipu oko sebe, ali na drugi način, tako da...

Mislim, ne bih ništa mijenjala, sve je tako kako trebalo biti, ali drago mi je da sam vidjela na koji način se to može dobro odraditi - govori Tajči.

Otkrila je prema kome je gajila simpatije u doba najveće popularnosti, ali i ime svoga bivšega dečka, glumca iz kultne serije "Smogovci".

- Svi su imali simpatije prema nekom, realno, imala sam i ja. Dugo sam hodala s Marijem Mirkovićem, mi smo bili par, Mario iz "Smogovaca".

A samo simpatija mi je bio Vlado Kalember. On mi je stvarno dugo bio simpatija; i Massimo, on mi se isto jako sviđao - rekla je Tajči.