Elton Džon položio ispit humanosti, otkrio i da li se vraća na scenu

Elton Džon je još jednom položio ispit humanosti. On je omogućio fanovima širom svijeta da na specijalizovanom sajtu kupe dio njegove garderobe.

Novac od kupovine bit će usmjeren ka fondaciji koja pomaže osobama oboljelim od HIV infekcije.

Treći projekat u SAD

Ovo je treći ovakav projekat Džona u SAD, a iza njega su još četiri u Velikoj Britaniji.

Uz Džona je tokom donošenja odluke bio njegov ljubavni partner Dejvid Furniš.

Prošlo je skoro godinu otkako je Elton završio muzičku karijeru – kada govorimo o koncertima.

Rastužio publiku

Na pitanje novinara ET portala u vezi s potencijalnim povratkom, Elton je imao odgovor koji je rastužio publiku.

- Imamo sinove, znate, oni sada ulaze u tinejdžerske godine. Ne želimo ništa da propustimo. Mislim da je to ključna decenija u životu djeteta - aludirao je Elton da je odluka nepromijenjena.

Stariji sin ima 13 godina, a mlađi 11.

- On to radi već 60 godina. Tako da je lijepo imati to vrijeme koje možete provesti kod kuće sa porodicom - kazao je Eltonov partner.