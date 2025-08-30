Pjevač Ivan Mitrović Mitra: Plašim se loših ljudi

Ime i prezime: Ivan Mitrović Mitra.
Datum i mjesto rođenja: 20. januar 1995., Lazarevac, Srbija.
Šta prvo uradite kad se probudite: Treniram i radim na novim pjesmama.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Glumom definitivno.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Profesionalni spasilac na vodi.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Mobilni telefon.
Najdraža pjesma: „Igra bez granica“.
Šta gledate na televiziji: Filmove, emisije, muzičke spotove.
Šta Vas nervira: Kad je neko bezobrazan, loše vaspitan.
Najdraži grad: Beč.
Najbolji poklon koji ste dobili: Karte za koncert Eda Širana (Sheeran).
Čega se plašite: Loših ljudi.
S kim najradije pijete kafu: S prijateljima i porodicom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Bijela.
Ko Vam je uzor: Toše Proeski.
Najdraži pisac: Ivo Andrić.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uveo bih besplatno liječenje za sve.
Omiljeni muzičar ili bend: Toše Proeski i Ed Širan.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Na Drini ćuprija“.
Tim za koji navijate: Lacio.
Omiljena narodna izreka: Dobro se dobrim vraća.
Koje pitanje najviše mrzite: Kako si to uspio?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Supermen.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Indonezija, Bali.