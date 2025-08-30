Pjevač Ivan Mitrović Mitra: Plašim se loših ljudi

Ime i prezime: Ivan Mitrović Mitra.

Datum i mjesto rođenja: 20. januar 1995., Lazarevac, Srbija.

Šta prvo uradite kad se probudite: Treniram i radim na novim pjesmama.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Glumom definitivno.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Profesionalni spasilac na vodi.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Mobilni telefon.

Najdraža pjesma: „Igra bez granica“.

Šta gledate na televiziji: Filmove, emisije, muzičke spotove.

Šta Vas nervira: Kad je neko bezobrazan, loše vaspitan.

Najdraži grad: Beč.

Najbolji poklon koji ste dobili: Karte za koncert Eda Širana (Sheeran).

Čega se plašite: Loših ljudi.

S kim najradije pijete kafu: S prijateljima i porodicom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Bijela.

Ko Vam je uzor: Toše Proeski.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Uveo bih besplatno liječenje za sve.

Omiljeni muzičar ili bend: Toše Proeski i Ed Širan.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Na Drini ćuprija“.

Tim za koji navijate: Lacio.

Omiljena narodna izreka: Dobro se dobrim vraća.

Koje pitanje najviše mrzite: Kako si to uspio?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Supermen.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Indonezija, Bali.