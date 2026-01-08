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Nova afera: Ona je bila sa Minim dečkom

Njihove izjave i reakcije u kratkom roku postale su viralne na društvenim mrežama

Nova afera na pomolu. Instagram

E. A.

8.1.2026

Mjesecima unazad u medijima se piše o Mini Kostić i njenom novom dečku Manetu Ćuruviji, poznatom i kao „Kasper“, a sada su otkriveni i novi detalji o njegovoj prošlosti.

Njih dvoje uplovili su u emotivnu vezu putem društvenih mreža, a nakon nekoliko mjeseci veze „na daljinu“, Kasper je konačno stigao u Beograd kako bi se s Minom vidio i uživo.

Odmah po njegovom dolasku Mina i Mane dali su prvi zajednički intervju, koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Njihove izjave i reakcije u kratkom roku postale su viralne na društvenim mrežama, nakon čega su se pojavile nove informacije o Manetu Ćuruviji.

Kako piše Telegraf, on je ranije bio u emotivnoj vezi s bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Dragana danas važi za samostalnu i uspješnu ženu, vlasnicu salona vjenčanica u Sremskoj Mitrovici, a prema navodima izvora, Kasper je u toj vezi vidio stabilnost, ali i priliku za ličnu promociju. Izvor blizak Dragani Spasojević otkrio je da je Mane s njom imao gotovo identičan obrazac ponašanja kakav sada pokazuje prema Mini Kostić.

Mina Kostić - Avaz
Mina Kostić - Avaz
Mina Kostić - Avaz
Mina Kostić - Avaz
Mina Kostić - Avaz

– Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera, i to je pravi šou. Sve isto je radio i s Draganom. Tako ju je upoznao preko društvenih mreža, govorio joj da je njegova velika ljubav i da je voli godinama. Dragana ga je čekala šest mjeseci da dođe, a kada se drugi put pojavio u Srbiji, vjerio ju je – otkriva izvor za Telegraf.rs.

Izvor dalje navodi da je Draganu vodio i pod Ostrog, uvjeravajući je da ih je spojio Sveti Vasilije Ostroški. Također joj je zamjerao što ga krije od javnosti i ne objavljuje na društvenim mrežama. Nakon što je Dragana otkrila niz laži i prekinula odnos, Mane ju je, prema tvrdnjama izvora, mjesecima proganjao preko raznih ljudi.

– Sve to trajalo je dok u jednoj emisiji nije vidio Minu, kao što je ranije vidio i Draganu. Tada ju je pronašao na društvenim mrežama i počeo joj pisati. Kada su on i Mina ušli u dublju komunikaciju, Mane je prestao proganjati Draganu – zaključio je dobro upućen izvor.

# MINA KOSTIĆ
# ELITA
# ASPER
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