Nova afera: Ona je bila sa Minim dečkom

Mjesecima unazad u medijima se piše o Mini Kostić i njenom novom dečku Manetu Ćuruviji, poznatom i kao „Kasper“, a sada su otkriveni i novi detalji o njegovoj prošlosti.

Njih dvoje uplovili su u emotivnu vezu putem društvenih mreža, a nakon nekoliko mjeseci veze „na daljinu“, Kasper je konačno stigao u Beograd kako bi se s Minom vidio i uživo.

Odmah po njegovom dolasku Mina i Mane dali su prvi zajednički intervju, koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Njihove izjave i reakcije u kratkom roku postale su viralne na društvenim mrežama, nakon čega su se pojavile nove informacije o Manetu Ćuruviji.

Kako piše Telegraf, on je ranije bio u emotivnoj vezi s bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević.

Dragana danas važi za samostalnu i uspješnu ženu, vlasnicu salona vjenčanica u Sremskoj Mitrovici, a prema navodima izvora, Kasper je u toj vezi vidio stabilnost, ali i priliku za ličnu promociju. Izvor blizak Dragani Spasojević otkrio je da je Mane s njom imao gotovo identičan obrazac ponašanja kakav sada pokazuje prema Mini Kostić.