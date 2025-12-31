Mina otkriva nevjerovatan susret sa svojim partnerom: "Kao da smo cijeli život zajedno"

Mina Kostić konačno je uživo upoznala svog partnera Kaspera, s kojim je bila u vezi na daljinu pune šest mjeseci. On je doputovao iz Amerike u Srbiju, a Mina je sada otkrila kako je protekao njihov prvi susret.

– Susret je bio kao da smo zajedno cijeli život. On je došao u Srbiju i vidjeli smo se. Sve je kako treba, kad bih ga htjela pronaći, ne bih uspjela. Svećom da sam ga tražila, ne bih ga našla. Bog je tako htio, uslišene su i njegove i moje molitve – rekla je Mina, dodajući da su proveli dan zajedno.

– Ja sam juče imala jednu proslavu, a on je išao sa mnom, tako da smo cijelo vrijeme bili zajedno – dodala je pjevačica.

Njen partner Kasper nedavno je potvrdio ozbiljnost njihove veze.

– Naša veza je potpuno realna, bez ikakvih razloga za sumnju. Video sam Minu uživo i naš odnos je istinit. Nema nikakvih laži u ovoj priči – rekao je Kasper u emisiji Amidži šou.

Mina je govorila i o svojim emocijama:

– Ovo nije samo zaljubljenost, ja njega volim. Sad sam napunila 50 godina, zrelo je. Nisam vjerovala u to, a kad sam digla ruke, onda se pojavio – istakla je.

Dodala je da jedva čeka da dođe

– Svaki dan se čujemo i vidimo, osjećam pozitivnu tremu i očekujem samo najbolje.