Zvezdan poručio Ani: Oslobodila si se monstruma, budi sretna

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić, čiji je zajednički život trajao petnaest godina, sve do njegovog ulaska u rijaliti program "Zadruga", kada je nevjenčanu suprugu ostavio i započeo vezu s 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, ponovo su se suočili oči u oči i verbalno sukobili pred kamerama, i to nakon što ga je bivša optužila za nasilje.

- Ja sam neko ko je Zvezdana volio bezuslovno i žena sam koja mu je oprostila najgore stvari. Ja sam ga voljela, on je kockao. Praštala sam mu batine, kockanja. Čekala sam ga. Neću iznositi mnoge stvari, ja sam radila, ja sam zarađivala, borila se, a on je rušio. On se meni i mojoj djeci us*ao u život - rekla je Ana.

Zvezdan Slavnić joj je odgovorio da je u rijaliti došao kako bi zaradio novac, ne sluteći da će mu se desiti ovako nešto i poručio joj da njeno dijete ima istetovirano njegovo ime.

- Manipulatoru! Moja djeca su zavoljela Zvezdana, jer sam ja pričala koliko on mene voli, koliko ja njega volim. Moju djecu nije odgojio Zvezdan Slavnić, već ja i moj bivši suprug - poručila mu je Ana, a on je ostao pri svom stavu:

- Ja sam se možda sada ogriješio o tu djecu, ali ranije ne. Ovo je patetika. Ja sam joj objašnjavao šta i kako će se desiti, a ja ću biti loš nakon svega. Neka sam sve najgore, a sve što sam rekao se obistinilo u životu - rekao je Slavnić.