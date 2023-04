Tijana Ajfon otkrila šta se desilo između Zvezdana i Maje prije rijalitija

- Nikad ne reci nikad. Mislim da sam prerasla i nemam više godina za blamiranje. Previše sam uspješna napolju da bih svoje vrijeme trošila u rijalitiju. Ako me vidite unutra, znajte da sam mnogo para dobila - rekla je Tijana, a potom se osvrnula na odnos Maje i Zvezdana.

- Ne podržavam to. Da je napolju, bila bi i sa više njih, a ovdje je ipak sa jednim, što je pozitivno. Zvezdan je kriv, on je prevario djevojku, ne Maja. Ona je samo pokazala da može da ima šta god poželi, ja to ne podržavam. Kad izađe razgovarat ćemo - rekla je Tijana.

Otkrila je i kada su se rodile prve simpatije između Zvezdana i Maje.

- Kad su bili na sistematskom, odmah mi je spomenula Zvezdana, bila je oduševljena. Ja ukucam njegovom ime, izlazi mi na pretrazi neki deda, a ona mi kaže "nije, baš je simpatičan" - dodaja je Ajfon.

Podsjetimo Zvezdan Slavnić, sin legendarnog košarkaša Moke Slavnića, prevario je svoju suprugu Anu Ćurčić u "Zadruzi" sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Međutim, nedavno je prevario i ljubavnicu sa Majom Marinković zbog čega je u centru skandala.