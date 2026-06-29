Slaba prodaja: Hyundai gasi i30 karavan

Hyundai je spreman zatvoriti poglavlje o karavanima, a popularni i30 Wagon odlazi u historiju. Iako su špijunske fotografije iz prošle godine dale naslutiti da bi najpraktičnija izvedba kompaktnog modela mogla preživjeti nadolazeći redizajn, najnovije informacije govore da za karavansku izvedbu ipak nema spasa. Odluka nije stigla iz neprovjerenih izvora, već iz samog vrha kompanije.

Naime, Ksavijer Martine (Xavier Martinet), predsjednik i izvršni direktor Hyundai Motor Europea, jasno je dao do znanja da karavani više nisu prioritet za marku, čime je zapečatio sudbinu njihovog posljednjeg preostalog predstavnika na europskom tržištu.

"Postoji razlog zašto ne govorimo puno o karavanima - u ovom segmentu potražnja jednostavno ne raste. Model i30 je vozilo koje je povijesno uglavnom bilo flotno vozilo, gdje je cijena često niska, a profit ne tako visok", rekao je Martine za Auto Express.

Ova odluka odražava širi trend u automobilskoj industriji. Brojke se za karavane jednostavno više ne poklapaju, što potvrđuju i podaci o prodaji na evropskom tržištu, tradicionalnom uporištu ovog karoserijskog oblika. Dok su SUV-ovi 2020. godine držali 41 posto tržišta, do 2025. njihov je udio skočio na nevjerovatnih 59 posto. U istom periodu, tržišni udio karavana pao je s 10,2 posto na samo 7,1 posto.