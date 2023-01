Stiže promjena za plug-in hibridne automobile

U detaljima novih propisa o emisijama Euro 7, koji su razbjesnili automobilske kompanije, leži zakopana i vijest o dodatnoj kategoriji nazvanoj Euro 7G, koja je posebno namijenjena plug-in hibridnim vozilima (PHEV). Iako na papiru izgledaju kao savršeno međurješenje na putu prema čistim električnim vozilima, problem s PHEV vozilima jest taj što ne postoji obaveza za vozače da stvarno napune bateriju, kako bi njihova vozila radila s nula emisija CO2.

Kategodija Euro 7G ima za cilj zaustaviti takvu praksu i osigurati da se oni PHEV-ovi koji ispunjavaju uvjete, moraju moći prebaciti samo na električni pogon kada automobil prijeđe u određena zemljopisna područja. Ta područja su uglavnom određene gradske zone.

Reagiranje vozača

U praksi bi to funkcioniralo tako da ako PHEV nema dovoljno napunjenu bateriju za režim potpuno električnog rada, tad bi se oglasio "sistem upozorenja vozača". Ako vožač ne reagira na to unutar narednih pet kilometara od prvog upozorenja, automobil bi se zaustavio. Takvo što bi bilo omogućeno geofencingom, odnosno lociranjem putem GPS-a.

Ipak, još nije poznato hoće li to utjecati na sve nove plug-in hibride, kad Euro 7 stupi na snagu 1. jula 2025. godine, ili samo na one autoproizvođače koji se žele registrirati kao 7G. Predstavništvo Toyote u Evropi vjeruje da će se to odnositi na sve plug-in hibride. Vozači bi, međutim, mogli to prihvatiti ako im se time omogući pristup zonama s nultom emisijom, kojih ćemo uskoro vidjeti puno više.

36 gradova širom svijeta imat će zone s nula emisija do 2030. Mnoge od tih zona će biti postavljene već 2025. godine. Ako svi gradovi na popisu, uključujući Berlin, Pariz i Rim, uvedu takve zone kako je predviđeno, to će utjecati na živote 170 milijuna ljudi i oko 80 milijuna osobnih automobila, procjenjuju u Beryllsu.

Trenutno ne postoji globalno univerzalno primjenjiva definicija za zone s nultom emisijom. U nekim će slučajevima PHEV-ovi s geoogradom vjerojatno biti dopušteni, ali jedva da postoje precizni propisi iz gradova, ističe Alexander Timmer, partner u Beryllsu.

Druga strana medalje

Drugi smatraju da će se onečišćenje ubvođenjem nultih zona samo premjestiti na druga područja. "Ovo riskira premještanje onečišćenja izvan geoograđenih područja, jer podaci pokazuju da postoji veliki skok u onečišćenju izvan tih zona", ističu iz europske zelene skupine Transport & Environment

Gradovi bi ipak mogli biti susretljiviji ako mogu biti sigurni da se plug-in hibridi koriste kako je predviđeno.

Neki plug-in hibridi već su sposobni za automatsko prebacivanje s geografskom ogradom. Na primjer, Range Rover Sport 510e i 440e plug-in hibridi dolaze s nečim što se zove Prediktivna energetska optimizacija koja radi upravo to.

BMW je u međuvremenu proširio broj 'e-Drive zona' u gradskim središtima na 13 u Velikoj Britaniji, što potiče vozače da štede bateriju za korištenje u gradskim središtima, kako bi poboljšali kvalitetu zraka tamo, istovremeno ih nagrađujući bodovima koji se mogu iskoristiti na punionicama povezanim s BMW-om.

Toyota pak u Japanu eksperimentira s tehnologijom geofencinga na plug-in hibridnoj verziji SUV-a Lexus NX, dok plug-in hibrid Citroën C5 X ima digitalni poticaj koji potiče vozače da pune bateerije više. I drugi su isprobali specifičnu tehnologiju geofencinga, uključujući Ford i Fiat-Chrysler.