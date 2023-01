Počele isporuke Mercedesa od 2,5 miliona eura

Mercedes je još u septembru 2017. godine na sajmu u Frankfurtu predstavio koncept hiperautomobila Project One, s ciljem da napravi drumski automobil sa motorom izvedenim iz Formule 1.

Iako je prvobitno bilo planirano da se serijski model pojavi 2019. godine, Nijemci su naišli na različite prepreke tokom razvoja pa je ovaj hiperautomobil u serijskom izdanju predstavljen 1. juna prošle godine.

Prvo pojavljivanje

Serijski Mercedes-AMG One je prvo pojavljivanje pred širom publikom imao krajem juna 2022., na događaju Goodwood Festival of Speed, dok je serijska proizvodnja krenula početkom avgusta te godine.

I konačno, sada su startovale i prve isporuke njihovim bogatim vlasnicima. Bit će napravljeno samo 275 komada, po cijeni od 2,5 miliona eura, a svi su po ranijim informacijama već unaprijed prodati.

Ručno sastavljanje se obavlja u AMG postrojenju u britanskom Koventriju, s tim što hibridni pogonski sistem sa četiri elektromotora pravi Mercedes AMG High Performance Powertrains divizija u Briksvortu.

Automobil se nakon proizvodnje transportuje u zatvorenom kamionu u sjedište AMG-a u njemačkom Afalterbahu, gdje ga preuzima vlasnik.

Kombinovana snaga

Mercedes-AMG One kombinuje 1,6 litarski V6 turbo motor iz F1 bolida, četiri elektromotora, litijum-jonske baterije od 8.4 kWh, pogon na sva četiri točka i automatizovani manuelni 7-stepeni mjenjač.

Kombinovana snaga iznosi 782 kW/1063 KS (sam benzinski motor inače ima 422 kW/574 KS), ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 2,9 sekunde, do 200 km/h stiže za tačno 7,0 sekundi i može do maksimalnih 352 km/h.

Vozaču je na raspolaganju šest modova vožnje.