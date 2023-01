Novi Mercedes-Benz CLA i CLA Shooting Brake

Uz brojne inovacije i unapređenu standardnu opremu, Mercedes-Benz jača poziciju modela CLA Coupe i CLA Shooting Brake kao trendsetera u segmentu kompaktnih vozila. Novooblikovani prednji dio, revidirana rešetka hladnjaka sa šarom zvijezda i novi zadnji difuzor izoštravaju sportski karakter. Ovome su dodata i modernizovana grafika u LED farovima visokih performansi, koji su prvi put dio standardne opeme, i LED zadnja svjetla. Nove boje hiperplave (ekskluzivno za modele CLA) i spektralno plava, kao i tri dodatna dizajna felgi u veličinama do 19 inča, proširuju izbor za individualizaciju. Standardno, novi modeli CLA Coupe i CLA Shooting Brake opremljeni su 17-inčnim aluminijumskim felgama sa pet krakova u vanadijum srebrnoj boji ili dizajnom sa pet krakova u crnoj boji visokog sjaja sa visokim sjajem.

Dvostruki ekran

Vrhunac unutrašnjosti je samostojeći dvostruki ekran. Sada uključuje 7-inčni i 10,25-inčni ekran kao standard. Opciono su dostupna dva displeja od 10,25 inča sa izgledom širokog ekrana. Upravljač trenutne generacije je standardno presvučen nappa kožom. Alternativno, multifunkcionalni sportski upravljač je po prvi put dostupan u ARTICO vještačkoj koži. Novi ukrasni elementi u tamnom karbonskom izgledu, braon drvo lipe sa otvorenim porama ili braon MICROCUT mikrovlakna (samo AMG linija) dodatno poboljšavaju unutrašnjost. Grijanje upravljača je također dostupno u AMG liniji po prvi put.

Udobna sjedišta su također dio novog standarda visokog kvaliteta u CLA Coupe i CLA Shooting Brake modelima. Ona su standardno opremljena kombinacijom ARTICO vještačke kože i trodimenzionalno reljefne tkanine u crnoj boji. Također su opciono dostupni u modernoj sivoj boji žalfije. Linija opreme Progressive nudi tri unutrašnje boje - crnu, makijato bež i žalfija sivu. U AMG opremi, standardna presvlaka sjedišta od ARTICO vještačke kože/mikrovlakana MICROCUT je sada dostupna i u bahia braon boji. Ukupno pet boja presvlake je dostupno u AMG liniji - crna, bahija braon, siva žalfija, titanijum siva biserna/crna i, po prvi put, crvena biber/crna. Tekstilne presvlake komfornih sjedišta sastoje se od 100 posto recikliranih materijala.

Specifične želje

Mercedes-Benz je značajno unaprijedio standardnu opremu i još preciznije prilagodio logiku ponude specifičnim željama kupaca. Na primjer, osnovna oprema dva nova CLA modela već uključuje Highbeam Assist, kameru za vožnju unazad i USB paket pored kožnog volana i LED prednjih farova. Od vozila opremljenih linijom opreme Progressive pa nadalje, kupci dobijaju i Parking paket i Mirror paket, kao i EASY-PACK vrata prtljažnika za CLA Shooting Brake.

Ostala funkcionalna oprema je objedinjena u pakete na osnovu stvarnog ponašanja kupaca. Što se tiče opsega dizajna kao što su boje, presvlake, ukrasi i točkovi, kupci mogu da konfigurišu vozila što je moguće individualnije.

CLA Coupe i CLA Shooting Brake imaju najnoviju generaciju MBUX sistema – sa novim dizajnom stilova prikaza na vozačkom ekranu: „Classic“ pruža sve relevantne informacije za vozača, „Sporty“ impresionira dinamičnim brojačem obrtaja, a „Discreet“ je ograničen na najbitnije stavke. Zajedno sa tri režima (Navigacija, Pomoć, Servis) i sedam svjetova boja, ekran vozača i centralni ekran se mogu individualizovati prema željama vozača i situaciji. Centralni ekran nudi sve prethodne funkcije kao što su navigacija, mediji, telefon, vozilo itd. i njime se može lako upravljati putem ekrana osjetljivog na dodir.

Revidirani telematski sistem impresionira novim dizajnom i poboljšanim performansama. Nova karakteristika je povezivanje s pametnim telefonima preko Apple CarPlay ili Android Auto bez kablova bežičnim putem. Za proširenje povezivosti uređaja, CLA Coupe i CLA Shooting Brake imaju dodatni USB-C port i povećan kapacitet USB punjenja.

Veća bezbjednost

Aktivacijom onlajn usluga u aplikaciji Mercedes me, glasovni asistent „Hey Mercedes“ postaje još sposobniji za dijalog i učenje. U kombinaciji sa najnovijom MBUX generacijom, opcioni Burmestersurround zvučni sistem sada ima impresivno Dolby Atmos audio iskustvo. Daje muzici više prostora, jasnoće i dubine. Dolby Atmos omogućava da se diskretni audio elementi ili objekti postave u trodimenzionalno zvučno polje i prilagode svakom okruženju za reprodukciju.

Novi CLA modeli se također poboljšavaju u pogledu bezbjednosti. Sa nadograđenim paketom pomoći vozaču, na primjer, aktivni pomoćni sistem za održavanje trake sada mnogo komfornije vrši kontrolu pomoću aktivne kontrole upravljača. Slijedeća generacija Parking paketa podržava uzdužno parkiranje i nudi vizuelizaciju od 360 stepeni za parkiranje uz pomoć kamere koristeći 3D slike.

Benzinski motori su elektrifikovani i uključuju četvoro-cilindrične jedinice sa 7- ili 8-stepenim DCT automatskim mjenjačem kao standardom. Kao blagi hibridi, motori su opremljeni dodatnim napajanjem od 48-volti koje podržava agilnost pri pokretanju sa 10 kW više snage. Novi starter generator s remenskim pogonom primjetno poboljšava udobnost i iskustvo kupaca. Na primjer, omogućava pokretanje SUS motora sa niskim nivoom vibracija i malo buke, kao i kretanje sa isključenim SUS motorom. Prilikom kočenja i ubrzanja, starter-generator aktivira rekuperaciju i tako napaja 12-voltnu mrežu u vozilu i 48-voltnu bateriju električnom energijom. Ovo može podržati motor sa unutrašnjim sagorjevanjem tokom ubrzanja. Novi ECO Score 3.0 motiviše vozače da usvoje ponašanje za uštedu goriva kroz diferenciranu procjenu različitih faza vožnje.

Poboljšana baterija

Još jedan veliki korak čine novi CLA Coupe i CLA Shooting Brake modeli sa plug-in hibridnim pogonom (Mercedes-Benz CLA 250 e Coupe: kombinovana potrošnja goriva, ponderisana (WLTP preliminarna): 1,1 0,8 l/100 km, kombinovana potrošnja električne energije, ponderisana (WLTP preliminarna): 16,9-14,9 kVh/100 km, emisija CO2 kombinovana, ponderisana (WLTP preliminarna): 24-18 g/km; Mercedes Benz CLA 250 e Shooting Brake: kombinovana potrošnja goriva, ponderisana (WLTP preliminarna): 1,1 0,8 l/100 km, kombinovana potrošnja električne energije, ponderisana (preliminarna WLTP): 17,2-15,1 kVh/100 km, emisija CO2 kombinovana, ponderisana (preliminarni VLTP): 26-19 g/km).

Poboljšana visokonaponska baterija nudi veći sadržaj upotrebljive energije, što rezultira većim električnim dometom. Snaga elektromotora je povećana za 5 kW i sada dostiže snagu od 80 kW. Za punjenje su i dalje dostupne tri opcije: pored standarda od 3,7 kW, baterija se sada može puniti i naizmjeničnom strujom i do 11 kW umjesto dosadašnjih 7,4 kW. Novi CLA modeli i dalje nude opciju punjenja baterije jednosmjernom strujom, i to do 22 kW. Punjenje jednosmjernom strujom od 10 do 80 posto traje oko 25 minuta, pružajući raznovrsno iskustvo punjenja pogodno za svakodnevnu upotrebu.