Botas: Za oporavak mi je trebao psiholog

Finski vozač Formule 1 Valteri Botas (Valtteri Bottas), koji je na pobjedničkom postolju bio 67 puta - 10 puta slavio pobjedu, izjavio je da je istreniran do boli, i fizički, i psihički.

- Poremećaj prehrane nije bio službeno dijagnosticiran, ali je definitivno postojao. Htio sam biti najbolji i mislio sam da to moram raditi - rekao je Botas prisjećajući se ranije faze karijere.

Finski vozač otkrio je kako su ga nadležni u počecima karijere u Formulu 1 tjerali da smanji svoju kilažu za pet kilograma. U tim je trenucima imao 73 kilograma, a trebao je doći do 68 kg. Sve je to dovelo do problema.

Poseban pritisak vršili su njegovi šefovi, koji nisu imali niti malo razumijevanja.

- Ako ekipa odluči da moram imati 68 kilograma, a prirodno imam 73, onda će oni sve učiniti da to i napravim. Za oporavak mi je trebao psiholog, čija je prva procjena o meni bila da sam gotovo poput robota koji samo želi doći do cilja i nema nikakvih osjećaja – rekao je Botas, bivši ekipni kolega Luisa Hamiltona (Lewis Hamilton) u Mercedesu.