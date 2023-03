Eklston dao upute supruzi šta da učini kada on umre

Bivši šef Formule 1 Berni Eklston (Bernie Ecclestone, 92) dao je svojoj supruzi detaljne upute o tome što mora učiniti kad on jednog dana umre. Engleski mediji objavili su te upute, kojima se sam Ekleston pohvalio u razgovoru za "Telegraph".

On je od 2012. godine u braku s Fabianom (46), advokaticom koju je upoznao na Velikoj nagradi Brazila prije 14 godina. Danas žive u švicarskom gradu Gstadu, a prije tri godine dobili su i dijete, Aleksandera Čarlsa (Alexander Charles), Eklestonovo ukupno četvrto dijete.

- Kad dođe vrijeme da idem, otići ću. Niko to ne želi, ali taj dan će doći. Rekao sam Fabiani prije nekog vremena: "Kad umrem, uzmi lijepu čestitku, stavi me u kutiju i baci me u peć. Ali prije toga napišite naziv kurirske službe na kutiju i uzmite nešto novca za reklamu". Tako se to radi, rekao je Berni.