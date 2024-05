Direktor Mercedesa ne odustaje od vozača Red Bulla

Direktor Mercedesa Toto Volf (Wolff), idalje ne odbacuje mogućnost oko pregovora sa trostrukim svjetskim šampionom Formule 1 Maksom Ferstapenom (Max Verstapen) iz Red Bula.

Mercedes je trenutno u potrazi za novim nasljednikom Luisa Hamiltona (Lewis), jer Britanac prelazi u Ferrari na kraju sezone.

Sastanak sa Ferstapenom

Toto Volf je poslije trke u Majamiju u razgovoru sa medijima otkrio da nije tačno da je u ponedjeljak imao zakazan razgovor sa Ferstapenom, ali je ujedno rekao da nije isključeno da do njega dođe u bliskoj budućnosti.

- Uvijek ima mnogo sastanaka. Ne mogu zaista da pričam o drugom vozaču (u Mercedesu). Razgovarali smo o mogućnostima. Želim da budem pošten prema ovim momcima i da ne napravimo da izgleda kao da igramo šah sa tim ljudima, pošto mi to ne radimo. Želimo da imamo dovoljno vremena, da vidimo šta Maks misli i u isto vrijeme, da pratimo ostale vozače. Karlos (Carlos Sainz) je ponovo bio dobar i u ovom trenutku smo posmatrači - kazao je Volf.

Ugovor do 2028. godine

Trenutni vozač Red Bulla ima ugovor sa ovim timom do 2028. godine.

- Ranije sam već rekao, da sam na njegovom mjestu, ne bih otišao najmanje do kraja 2025. godine, ali on je vodeći vozač, trenutno je najbolji i zbog toga on mora da donese te odluke. Možda i neće biti donošenja odluka, možda će sve ostati isto, ali i to je smjernica za nas - rekao je Austrijanac.