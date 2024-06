Video / Do sada neprikazani prizori sa Red Bull Showrun Sarajevo

Red Bull Showrun se mjesecima nestrpljivo čekao u glavnom gradu BiH, a kada su kapije za posjetioce otvorene u 11 sati, u nedjelju 9. juna, publika je pohrlila i počela ispunjavati prostor oko same staze, ali i sjedeća mjesta na rasprodanim tribinama. Atmosferu je podizao DJ Soul uz voditelje programa, Gagu i Stihija iz grupe Helem Nejse, a pridružio im se i poznati stručni F1 komentator Srđan Erceg.

Desetine hiljada ljudi proteklog vikenda je uživalo u adrenalinskom moto spektaklu u Sarajevu. Sada je objavljen video koji sumira najbolje trenutke na stazi i prikazuje svu akciju iz do sada neprikazane perspektive.

Glavni dio spektakla svojim nastupom otvorio je Sarajevo Drum Orchestra, nakon čega su publici predstavljene velike zvijezde, virtuoz na motociklu Arunas Gibieža, drift dvojac Red Bull Driftbrothers, te britanski F1 vozač David Coulthard. Oni su se stazom provozali u Red Bull Minijima te su pozdravili mnogobrojnu publiku.

Potom je došlo vrijeme za tačke pomenutih velikana, ali ne prije nego što je direktor događaja u društvu najbolje bh. skijašice Elvedine Muzaferije provjerio stazu, a potom se začuo gromoglasan aplauz koji je najavio zvijezde programa.

U do sada neprikazanom videu sumirani su svi najatraktivniji dijelovi programa i predstavljaju audio-vizuelnu poslasticu kako za one koji nisu mogli uživo gledati ovaj događaj, tako i za one koji su imali sreću da budu na licu mjesta i koji će sada moći svjedočiti spektaklu iz drugačije perspektive.