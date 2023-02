Mekgregor o borbi protiv Čendlera: Prepolovit ću ga, on nije borac

Vijest kako se Konor Mekgregor (Conor McGregor) vraća borbama je odjeknula poput bombe.

Nakon posljednjeg poraza od Dastina Poirijea (Dustin Poirier) i teškog loma noge kojeg je doživio u toj borbi, mišljenje javnosti je bilo da će se Irac povući iz borbi u kavezu.

Dena Vajt (Dana White) je, prije nekoliko sedmica, otklonio svaku sumnju.

On je potvrdio da se Mekgregor vraća u kavez, a otkrio je i njegovog protivnika.

Mekgregor i Majkl Čendler (Michael Chandler) su treneri u UFC-ovom rijaliti programu „TUF“, ali ta borba se neće desiti prije jeseni.

Konor je u posljednjem intervjuu rekao kako je Čendler dobar borac, ali da će ga svejedno on savladati.

- Sviđa mi se Majkl. Nemam nikakvih problema s njim. Bit ću mu trener suparnik, tako da me zanima kako će on trenirati svoje borce. On je više sportista nego borac. Znam da ima neke vještine u hrvačkom dijelu, ali i općenito su mu vještine dosta dobre. Ali ako govorimo o sitnim detaljima, to nisam siguran. Bit će zanimljivot trenirati protiv njega prije nego se borimo s njim – kazao je Mekgregor i dodao:

- Mislim da ću ga jednostavno prepoloviti. Mislim da sam ja previše namazan za njega, više nego iko s kim se do sad borio. Eksplozivan sam i poletan. Jednostavno, prepolovit ću ga – zaključio je Irac.

Bit će zanimljivo vidjeti kakav će se Mekgregor vratiti te hoće li se vratiti u starom stilu.

Također, ono što će biti zanimljivo jeste hoće li Čendler raditi pametnije, odnosno hrvati, ili će radi atraktivnosti borbe zanemariti svoju najveću prednost nad Mekgregorom.

Iako u UFC-u ima negativan omjer, Čendler je jedan od najatraktivnijih boraca i njegove borbe uvijek garantuju zabavu.