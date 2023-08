Životna priča MMA borca Francisa Enganoua: Gledali su me s prezirom jer nisam imao novca za hranu

View this post on Instagram

Ususret meču koji nas čeka za nešto više od dva mjeseca, Enganu je putem Instagrama podijelio video na kojem prikazuje mali dio svoje kondicijske pripreme, ali najbitniji dio objave našao se u samom opisu. Enganu se prisjetio svog odrastanja i napornog rada koji ga je doveo do statusa u kojem danas uživa.

Rudnici pijeska

- Počeo sam raditi u rudnicima pijeska u Kamerunu kada sam imao 10 godina. Morao sam raditi da bih mogao pridonijeti svojoj porodičnoj kući i platiti hranu i knjige za školu. Prije sam se osjećao frustrirano gledajući drugu djecu koja imaju stvari koje ja nemam.

Mnogi su me ljudi gledali s prezirom jer sebi nisam mogao priuštiti ni hranu za vrijeme odmora. Stoga sam puno vremena provodio sam.

Ali to me samo motiviralo. Odlučio sam da ću svoje neuspjehe pretvoriti u nešto dobro. Crpio sam snagu iz svojih izazova. Dopuštam da me teškoće učine otpornim. I sada kad pogledam koliko sam daleko stigao od tih rudnika pijeska, znam da se nije radilo o sreći da bih imao ovo što imam. Radio sam za to - napisao je.

Enganu, a potom je izveo zaključak: "Nisam rođen drukčiji. Izgrađen sam drukčiji".

Ne sumnjamo da će Enganu u meč protiv Furiaj ući maksimalno pripremljen i dati će svoj maksimum protiv WBC-ovog svjetskog prvaka i neporaženog teškaša. Hoće li to biti dovoljno, vjerovatno ne? Nije ipak niti pretjerano bitno, jer Enganu je odavno upisao svoje najveće pobjede.