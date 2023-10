Iron Puki: Arslan je dobio 100 bombi i ostao na nogama, ako je mangup neka dozvoli testiranje

Bosanskohercegovački bokser Edin Puhalo, alias Iron Puki, održao je press konferenciju nakon što je u subotu poražen od Firata Arslana u Gepingenu tehničkim nokautom u šestoj rundi.

Puki je nakon borbe tvrdio da je pokraden, te da ga je Arslan sve vrijeme udarao u potiljak, što je strogo zabranjeno. Kazao je da je to bio najvažniji meč u njegovoj karijeri jer se borio za svjetsku WBA titulu.

Prvi u historiji BiH

- Sama ta činjenica da se borite za titulu svjetskog prvaka je velika stvar, a posebno u boksu. Ja sam prvi u historiji BiH koji se borio za svjetsku titulu tako da morate se dokazati inače bi mi imali milion boraca koji bi se borili za titulu prvaka svijeta. Iz cijele bivše Jugoslavije možemo na prste jedne ruke nabrojati koliko se naših boraca borilo za titulu prvaka svijeta.

Ja sam priliku dobio malo kasno jer mi smo pregovarali nekih šest sedmica pred samu borbu međutim ja sam dao svoje uslove koji su se trebali ispuniti da bih se borio za titulu prvaka svijeta. Nisu mi dali odgovor odmah već su mi dali odgovor 12-13 dana nakon razgovora.

Mi smo planirali odbranu evropske titule i već smo ušli u organizaciju tog događaja. Planirana je dvorana Mirza Delibašić, napravili smo nekoliko sastanaka sa ljudima čija nam je podrška bila potrebna. Javljeno mi je četiri sedmice prije, nisam uspio odraditi full kamp od osam ili deset sedmica, no to se redovno dešava našim borcima. To su neke stvari na koje ne možemo utjecati - naveo je Puki.

Ne pravdam se

Istakao je da su on i njegov tim lijepo dočekani i da je sve bilo dobro do meča.

- Ne govorim ovo da bi se pravdao. Porazi i pobjede su sastavni dijelovi sporta. Kod nas se borba za naslov prenosi tako negativno, pokušava se obezvrijediti meč koji je za titulu. Dvojica su samo iz bivše Jugoslavije osvajala ovu titulu. Postoje posebna pravila u boksu, nisu dozvoljeni udarci u potiljak. Kažnjavaju se kao i udarci u genitalije. Jako puno se govori o zaštiti boraca. I Arslan spada u tvrde borce - kazao je Puki.