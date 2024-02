Talentirani Anes Bostandžić za "Avaz": BiH je postala velesila u karateu

Odlična je atmosfera u karate reprezentaciji BiH, a takmičari i treneri djeluju poput jedne velike porodice, te se to vidjelo kroz ovo prvenstvo.

- Poseban je osjećaj pogotovo kada stanete na tron Evrope i vaša himna zasvira. Iza je vaša zastava, vi ste tu pred svima, svi vas gledaju. Znate šta je sada velika stvar, BiH je postala velesila. Mi smo među tri najbolje države Evrope bili sada. Prije su nas ljudi malo minimalizirali, kao ko je BiH, ali što se tiče karatea i toga što smo postigli u posljednje vrijeme, počeli su nas respektovati.

Tačno vidite, kada ulazite s njima u mečeve, da protivnicima nije svejedno. Volim što sam to postigao kod sebe i vjerujte da mi je to jedna od mojih najvećih medalja. Hvala Bogu, da je sve tako i da nas je krenulo – naglasio je Bostandžić.

Svjetski nivo

Nedjelja je bila izvrstan dan za bh. sport. Objavljeno je da je najbolji bh. fudbalski sudija Irfan Peljto dobio meč Lajpciga i Reala, te postao naš prvi arbitar s utakmicom u nokaut-fazi Lige prvaka, potom je skijašica Elvedina Muzaferija slavila u spustu Evropa kupa, a šlag na tortu bili su karatisti.

- Da, da. Baš smo pokazali što se tiče svih sportova da smo krenuli i da nas zanimaju velike stvari i da pripadamo svjetskom nivou – istakao je on.

Anes Bostandžić je član karate kluba Champion Ilidža na čijem je čelu predsjednik i trener Denis Muhović, za kojeg talentirani karatista kaže da mu je kao drugi otac.

Osim što je uspješan sportista, čini domovinu ponosnom, Bostandžić je i jedna velika inspiracija. Naime, sa 11 godina je imao autoimunu bolest koja ga je dovela do kolica. Doktori su mu govorili da možda neće ni prohodati, a on je sada prvak Evrope.

- Znate kako, ne volim mnogo govoriti o tome jer je taj život iza mene. Živim ovo što sam sad i uživam u tome. Kada se vratim na to želim dati našoj omladini poruku i pouku da se sve može postići kada se stavi cilj. Ako sam ja mogao maštati o tome u kolicima i dok su svi govorili da to neću moći uraditi, a vidite me sada na tronu Evrope. Onda svi mogu to postići – poručio je Anes Bostandžić za "Dnevni avaz“.

Ništa bez podrške

- Ponosan sam na sebe. I želim se zahvaliti svim ljudima koji su mu podrška, roditeljima, treneru, svim prijateljima i kolegama iz kluba. Bez njih ne bih bio ovo što sam danas. Podrška je jedan veliki dio mene. Jer znate, kada odete na neko takmičenje, vi vjerujete u sebe, a znate da imate i jednu armiju koja stoji iza vas, onda vam je sve ravno do neba – istakao je Bostandžić.