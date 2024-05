Video / Incident pred bokserski spektakl: De La Hoja i Kanelo se umalo potukli

- Nemam ništa osim poštovanja za Kanela kao borca. Njegovi rezultati i vještine priča su za sebe. Ali on je dobar dio vremena u posljednja dva mjeseca potrošio kako bi vrijeđao mene, umjesto da promoviše svoju borbu. Da, nosio sam se s brojnim izazovima u svom životu i bio sam na odvikavanju nekoliko puta. Također, bilo je vremena kada posao nije bio prioritet zbog mog mentalnog stanja i problema s mentalnim zdravljem koje sam dugo negirao. Ali to ne mijenja činjenicu da je Golden Boy promotorska kuća izgradila Kanela Alvareza i tačka. Kompanija pod kojom si se borio uvijek je imala jedno ime i to je moje ime. Zato, daj malo poštovanja tom imenu - poručio mu je De La Hoja.

Kanelo je odmah uzvratio psovkama i uvredama, a usput je ispitivao De La Hoju zašto čita sa papira, aludirajući da mu neko piše šta treba reći.

U jednom trenutku Kanelo se podigao sa svog mjesta i krenuo je prema De La Hoji, ali osiguranje je dobro reagovalo i uspjeli su spriječiti fizički sukob.