Bronzani karatista Evrope Anes Bostandžić za "Avaz": Znam da ova medalja ima veliki značaj

Najbolji bh. karatista i reprezentativac BiH Anes Bostandžić ostvario je veliki uspjeh na Evropskom seniorskom prvenstvu u Zadru i osvojio bronzanu medalju.

Bostandžić je nastupao u teškoj kategoriji +84kg, a nakon velikog uspjeha govorio je za „Dnevni avaz“. No, put do medalje nije bio lagan, a u razgovoru je otkrio kako se spremao da bi došao do pobjedničkog postolja.

Vrijedan rad

- Priprema za veliko takmičenje zahtijeva jednu veliku ozbiljnost u pristupu samom treningu, a i kvalitetnom odmoru i snu poslije treninga. Ja sam već dugo u formi koju održavam. Od početka godine sam osvojio prvenstvo Evrope do 21 godine, uz tri nastupa na Premijer ligi. Imali smo kvalitetne reprezentativne pripreme i na Vlašiću. Moram pohvaliti rad Karate saveza BiH koji uz selektore nastoje da nam obezbijede najbolje uslove. Drago mi je što sam na neki način uspio da im se odužim ovom medaljom – rekao je Bostandžić.