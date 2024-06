Duboa odgovorio na provokacije Hrgovića: "Vidjet ćemo u subotu ko će koga ismijavati"

Hrvatski borac Filip Hrgović (17-0, 14 KO) će u subotu 1. juna, u saudijskom Rijadu događaju "Matchroom vs. Queensberry: 5v5", odraditi najveću borbu u dosadašnjoj karijeri.

Hrvat bez poraza

Hrgović u dosadašnjoj karijeri ima omjer od 17 pobjeda (14 nokautom).

Protivnik Filipu bit će biti britanski bokser Daniel Duboa (Dubois) koji ima omjer od 20 pobjeda (dvije nokautom) i dva poraza.

Iako se u prethodnim mjesecima govorilo da bi Hrvat mogao postati izazivač za naslov prvaka po IBF-u, ipak se to neće desiti jer je Oleksandr Usik (Usyk) zatražio zadržavanje pojasa.

Uobičajno prepucavanje

Uoči svake borve obično traje prepucavanje između protivnika, ovaj put je dominirao hrvatski borac, ali mu Duboa nije ostao dužan.

- Da, on mi se izrugivao i što već ne, ali vidjet ćemo u subotu ko će koga ismijavati. Ono što je rekao me nije frustriralo, to je sve samo predstava za kamere. U subotu imamo pravu borbu i tada ćemo sve vidjeti. Vjerovatno sumnja u sebe kada to govori. Ja vam kažem, ako izgubi, penzionisat će se, a ja mu kažem da počne tražiti posao - rekao je Duboa.

Tim Hrvata je govorio i o sparingu od prije nekoliko godina, što je definitivno iznerviralo Daniela.

- Sparing, sparing, borba u subotu je u potpunosti druga stvar, ja sam spreman. Svaku borbu do sada sam napredovao i narastao te sam spreman za subotu. On se nikada nije borio s nekim poput mene. Imam odličan osjećaj oko ove borbe, sve ćemo vidjeti‘ - kazao je Daniel Duboa pred meč sa Filipom Hrgovićem.