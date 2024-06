Haris Biber uoči borbe u Sarajevu: Moj grad, moja pravila

Jedan od najboljih bosanskohercegovačkih kickboksera, s impresivne 22 pobjede u svojoj karijeri, uz to i diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta Haris Biber, nastupit će na predstojećem K-1 World Grand Prix u Sarajevu.



Popularni Brko će na ovom događaju 29. juna u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji raditi borbu s Mihailom Čulafićem.



Biber je bio učesnik ovog velikog događaja i prethodni put kada je on stigao u Bosnu i Hercegovinu, a bilo je to u Tuzli prije osam godina.

- Prije svega drago mi je da se K-1 World Grand Prixa ponovo vratio u našu zemlju. Mogu reći da sam tada sa svega 19 godina bio najmlađi učesnik K1-World grand prix koji se odrzao u Tuzli gdje sam pobjedio 14 godina starijeg protivnika - rekao je Biber.

Ovaj borbeni talent trenira u Hemmers Gymu, bivšem Golden Glory timu, gdje dijeli ring s legendama poput Errola Zimmermana, Marata Grigoriana i Alistara Overeema, a protiv Čulafića očekuje da će se na najbolji način predstaviti domaćoj publici u Sarajevu.

"Drago mi je nakon dugo godina da se opet borim u svom gradu i za mene ovo nije samo obična borba. To je povratak kući, povratak u grad koji me oblikovao i kojeg, ma gdje bio, nosim u srcu.Za protivnika mogu reći samo riječi hvale i sama činjenica da je on potencirao ovu borbu znaci da me želi pobijediti i preko mene napraviti ime. Cijenim ga i poštujem, ali mogu mu poručiti samo jedno: Moj grad, moja pravila!", poručio je Biber svom rivalu.



U dvorani Mirza Delibašić 29. juna će 6.000 gledalaca vidjeti 17 vrhunskih borbi, a posebnu pažnju privlači turnir osam "gladijatora” iz jugoistočne Evrope, koji će se kroz četvrtfinala, polufinala i finale, boriti za glavnu nagradu, mjesto na finalnom K-1 World Grand Prixu u Tokiju 14. decembra.