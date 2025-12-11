Nevjerovatno težak posao je pred košarkašima Bosne

Raspored košarkaša Bosne u narednim sedmicama donosi izuzetno težak period za ekipu Muhameda Pašalića, koja će u kratkom vremenu igrati ključne utakmice u ABA ligi i FIBA Europe Cupu.

Nakon velike pobjede protiv Oradee u Rumuniji, Studentima slijedi niz susreta koji praktično predstavljaju najteži dio sezone.

Prvi izazov je gostovanje kod Cedevita Olimpije 13. decembra u Ljubljani, jednoj od najkvalitetnijih ekipa ABA lige.

Samo četiri dana kasnije, Bosna će se u dvorani Zetra ponovo suočiti s Cedevitom, ovaj put u FIBA Europe Cupu.

Pred domaćom publikom bh. predstavnik će tražiti priliku za novi evropski iskorak i osvajanje važnih bodova u borbi za TOP 16 fazu.

Zatim slijedi teško gostovanje Spartaku iz Subotice 21. decembra, gdje domaćin igra agresivno i koristi vruću atmosferu svoje dvorane.

Ulazak u 2026. godinu donosi meč u Zetri protiv Zadra 2. januara. Iako je Bosna već slavila u Jazinama, Zadar je protivnik koji uvijek igra čvrsto i nepredvidivo, pa će susret ponovo zahtijevati vrhunsku taktičku pripremu.

Nakon toga, 12. januara slijedi jedno od najtežih gostovanja sezone – Crvena zvezda u Beogradu, gdje će Bosna morati odoljeti pritisku i širokoj rotaciji višestrukog ABA prvaka.

Serija teških ispita završava se 14. januara gostovanjem talijanskoj Reggiani u FIBA Europe Cupu.