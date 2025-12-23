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NBA LIGA

Oboren rekord: Debitant nadmašio Karija

Niko brže nije stigao do sto trojki

Kon Knueppel: Šuterska mašina. AP

E. G.

23.12.2025

Debitant u ekipi Charlotte Hornetsa Kon Knueppel ispisao je historiju NBA lige postavši najbrži igrač ikada koji je ubacio 100 trojki u karijeri, uprkos porazu od Clevelanda rezultatom 132:139.

Dvadesetogodišnji Nijemac je do jubilarne 100. trojke stigao u svojoj 29. utakmici, čime je nadmašio dosadašnji rekord Laurija Markkanena, kojem je za isti učinak trebalo 41 meč. Knipel je protiv Cavaliersa ubacio pet trojki iz sedam pokušaja i susret završio s 20 poena.

Za poređenje, legendarnom Stephu Curryju bilo je potrebno čak 58 utakmica da dođe do prvih 100 pogođenih šuteva za tri poena.

Kon Knueppel, četvrti pik NBA drafta prošlog ljeta, sezonu igra u sjajnoj formi, s prosjekom od 19,4 poena po utakmici i gotovo 41 posto šuta za tri poena.

# NBA LIGA
# KON KNUEPPEL
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