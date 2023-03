Dragana Domuzin za "Avaz": Ne treba tražiti izgovore

Banjalučanka Dragana Domuzin (22) je jedna od predvodnica nove generacije ženske seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ona je bila dio reprezentacije BiH kroz mlađe selekcije, a zatim i u njenim najvećim uspjesima u historiji, odnosno tokom osvajanja petog mjesta na Evropskom prvenstvu ljeta 2021. godine te na Svjetskom prvenstvu u Australiji prošle godine.

Velike promjene

Nakon septembra prošle godine uslijedila je smjena generacija te pad u igri i rezultatima.

- Imale smo period kad smo ostvarivale rezultate, gdje nam je Džonkuel Džons (Jonquel Jones) puno pomogla, ali nakon Svjetskog prvenstva je došlo do velikih promjena. Dosta je igračica otišlo, ostale smo mi mlađe i naravno da treba vremena da se uigramo i steknemo iskustvo te da dobijemo samopouzdanje za tako velike utakmice – rekla je Dragana Domuzin za „Dnevni avaz“.

Na mlađe djevojke je pao pomalo nerealan pritisak prethodnih rezultata koje su postigle dosta iskusnije igračice predvođene naturaliziranom MVP košarkašicom iz WNBA Džons.

- Mislim da je normalna stvar, s obzirom na uspjehe i rezultate koje smo napravile prethodne dvije godine, da će poslije neuspjeha biti kritika jer su ljudi na neki način navikli na nas u najboljem svjetlu. Došlo je do smjene generacije i treba proći određeno vrijeme da dođemo opet do tog nivoa. Veliki uticaj je imala Džons i ne znam hoće li se to ikad više ponoviti. Ali mi mlađe ćemo dati sve od sebe da odradimo buduće akcije što bolje možemo i time se vodimo – kaže Dragana i dodaje o netom završenim kvalifikacijama za EP.

Dobar rezultat

- Imale smo šansu i ovaj put, ali ispalo je tako. Čekat ćemo sljedeće kvalifikacije i dati sve od sebe da bude bolje.

Na pitanje o dometu i potencijalu novog sastava „Zmajica“, odgovorila je:

- Mislim da ima stvarno dobrih igračica i smatram da dobrim radom, organizacijom, trudom i svim što ide uz to, možemo napraviti dobar rezultat. Ali o rezultatu će odlučivati i druge okolnosti, kao protivnici koje ćemo dobiti. Naravno, ne treba tražiti izgovore, nego se fokusirati na to šta mi možemo uraditi – zaključila je Dragana Domuzin.

Igra za Slovanku

Banjalučanka ove sezone nastupa za češki klub Slovanka (Prag).

- Liga ima dosta jakih klubova koji nastupaju u evropskim takmičenjima, kao i puno iskusnih igračica, tako da mi to dosta pomaže da vidim gdje sam. Zadovoljna sam sezonom i rezultatima tima jer ćemo igrati plej-of i završnicu Kupa – izjavila je Domuzin.