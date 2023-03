Urnebesni razgovor: Na online igrici shvatili da igra Dončić

Zatim su ga pitali igra li rekreativno ili ima neki klub, na što je on mrtav-hladan odgovorio: "Dalas Maveriks."

Saigrače u Overwatchu to je, naravno, zaintrigiralo, pa su zaključili da je on "Luka Donović", što je on potvrdio.

Saigrač je priznao da ne prati košarku, ali da je čuo za njega, a onda ga počeo ispitivati kako bi potvrdio da je on.

Kad je Luka znao svoj rođendan, ovaj je utvrdio da je to tačno.

- Znam, ja sam on, uzvratio mu je Dončić.