Jokićeva nova tripl-dabl lekcija: Denver konačno pobijedio

Nikola Jokić najbolji srbijanski košarkaš, zaigrao je fenomenalno na gostovanju Bruklin Netsima, gdje je došao do svog 28. tripl-dabla ove sezone - 108:102!

Posebno je Nikola sjajan bio je kada se vratio na teren u drugoj dionici, ali i u završnici treće. Samo jedna asistencija mu je nedostajala da kompletira tripl-dabl učinak, a do nje je došao negdje polovinom posljednjih 12 minuta. Na kraju je imao fenomenalno postignuta 22 poena uz čak 17 skokova i 10 asistencija. Iz igre je šutirao 9/12, nijednom za tri poena, a sa penala je imao 4/4.

Marej ubacio 25 poena

Pored njega, odličnu partiju pružio je Džamal Marej koji je ubacio 25 poena, od čega 20 u prvoj četvrtini. Imao je i osam asistencija, dok je najefikasniji bio Majkl Porter Džunior koji je ubacio čak 28 uz devet skokova i tri podijeljene lopte.

U Bruklinu je najbolji bio Mikal Bridžis sa 23 poena, dok je Nik Klekston stao na 19.

Odmah od starta su, za razliku od jučerašnje utakmice, Denver Nagetsi uspjeli da ostvare dobar ritam. Uz nevjerovatno raspoloženog i sjajnog Džamala Mareja stigli su i do dvocifrenog plusa. Uglavnom je lopta i bila u njegovim rukama tokom ove uvodne dionice.

Uz to, mora se reći da je Denver odigrao i jako dobro u odbrani, pošto Bruklin nije mogao do lakih poena iz reketa, što je umnogome pomoglo da na kraju prve četvrtine plus bude na strani Jokićevog sastava.

Novi Jokićev trip-dabl učinak

Pošto je odmorio prvih sedam-osam minuta druge dionice, Nikola se vratio na parket i nastavio da održava prednost na strani Nagetsa. Svojim dobrim potezima na svim krajevima terena nastavio je da grabi ka novom tripl-dabl učinku, a na igru gostujućeg sastava malo je šta moglo da se prigovori.

Kako je krenula treća dionica, tako je svim ljubiteljima najboljeg srbijanskog košarkaša postajalo jasno da bi Nikola mogao već u ovom periodu da dođe do tripl-dabl učinka. Pošto je već imao dvocifren broj poena, samo je bilo preostalo da uhvati dovoljno skokova i da podijeli asistencije. Denver je nastavljao da održava prednost na visokom nivou.

Djelovalo je da će možda sve da sklizne ka drami kada je Bruklin stigao da se približi na jednocifren zaostatak na oko tri minuta do kraja, ali je poslije toga ipak uslijedila mini serija Koldvel-Poupa i Gordona koja je razriješila apsolutno sve dileme na istočnoj obali.