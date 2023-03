Embid: Jokić je nevjerovatan igrač, ali ja ne izbjegavam nikoga

Centar Filadelfije Seventisiksersa Džoel Embid (Joel Embiid) je izjavio poslije pobjede nad Dalasom da je Nikola Jokić jedan od najboljih igrača u NBA ligi, ali i kako mu je žao što nije igrao protiv Nagetsa u nedavnom susretu.

Kritike zbog odsustva s derbi utakmice

Embid je kritikovan u medijima i na društvenim mrežama zbog propuštene utakmice protiv Denvera 28. marta, jer su mnogi smatrali da je izbjegao sukob koji bi na kraju sezone mogao odlučiti i ko će biti izabran za najkorisnije igrača lige (MVP).

- Nemam šta dokazivati. Pobijedili smo u posljednjoj utakmici. Glupo je reći da sam uplašen zbog toga što sam uradio prošli put, jednostavno je glupo. Kao što sam rekao, ne interesuje me da li ću pobijediti u jednoj utakmici ili ne. Fokusiran sam na to da pokušamo osvojiti prsten – istakao je Embid.

Fokusiran na druge stvari

Filadelfija je pobjedom nad Dalasom ubilježila 50. pobjedu u regularnoj sezoni NBA lige i trenutno su treći na Istočnoj konferenciji.

- Najvažniji je plej of. Ako bi jedna utakmica trebalo da smanji nečije šanse, onda bi svi trebali biti van nje. Svi imamo loše utakmice, momci propuštaju utakmice i to nije prvi put da se dogodi između mene i Nikole. On je sjajan igrač, nevjerovatan igrač. Kao što sam rekao, dvostruki uzastopni je MVP, jedan od najboljih igrača u ligi, ogroman sam fan njega. To što nisam igrao protiv njega je bila velika nevolja, ali ispred mene je veći cilj, a to je da budem zdrav za plej of utakmice – zaključio je Embid.