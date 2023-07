"Avazov vremeplov": Jusuf Nurkić je za naš list govorio o debitantskoj sezoni u NBA, nije se pokajao zbog izbora

- Siguran sam da je ocjena vrlo uspješna iako su mnogi očekivali suprotno, odnosno da neću igrati i da sam pogriješio što sam izabrao NBA prije Evrope. Još jednom sam dokazao da je to bio najbolji potez.

To “nešto”, pored enormne snage i pokretljivosti za igrača od 212 centimetara i 125 kilograma te sasvim opipljivog doprinosa na parketu, otkrili su i američki stručnjaci, navijači, novinari... kojima je bilo teško shvatiti da doskorašnji anonimusima ne samo drskosti da “lupa banane” etabliranim NBA zvijezdama, ne pokazujući previše respekta, čak i ne bježeći ni obračuna...

Naravno, Jusuf je još daleko od rejtinga kakav uživaju divovi poput Tima Dankana (Duncan), braće Paua i Marka Gasola (Marc), Demarkusa Kazinsa (DeMarcus Cousins)... ali činjenica da je od igrača koji je na početku sezone uglavnom statirao na klupi, stigao do statusa člana prve petorke u Denver nagetsima, “primoravši” u tom procesu klupske šefove da nimalo naivnog ruskog centra Timofeja Mozgova pošalju u drugi klub, govori da u tom momku definitivno ima “nešto”.

Danas, to ime staje uz bok najvećim centrima na planeti s kojima je u proteklih šest mjeseci vodio žestoke duele pod NBA koševima.

- Jusuf Nurkić. Do prije pet godina ovo ime bilo je nepoznato čak i onima koji za sebe vole reći da im košarka teče venama.

Zbog toga je moja poruka da su snovi ostvarivi ako vjeruješ u sebe, jer ako nećeš ti, sigurno neće ni drugi vjerovati u tebe!

Dokazao sam da se sve može kada se nešto želi. Sve je bilo novo za mene, ali sam u prvoj godini u NBA uspio mnogo toga. Najvažnije je bilo dobiti minute minute, a znamo da to i nije čest slučaj s Evropljanima u prvoj sezoni.

Šta je bio Vaš najveći problem u NBA?

- Sve je novo, način života, putovanja, mnogo više utakmica... Ritam je ovdje mnogo i brži i teži. Nov si u svemu tako da si morao na sve misliti. Košarka kao da je nekako po strani, a tek tamo igraš protiv najboljih igrača na svijetu. Sada znam šta očekivati i da će sljedeća sezona biti mnogo lakša i mnogo zabavnija. Ovo se, jednostavno, mora proći, prošli su svi prije mene, pa moram i ja.

Šta je ono na čemu ćete najviše raditi uoči nove sezone, šta morate popraviti?

- Na mnogo toga ću raditi, siguran sam da mogu napredovati u svemu. Mnogo pažnje ću posvetiti tijelu i pokušati se pripremiti još bolje.

To je najvažnije zbog ritmaNBA lige u kojem imamo putovanja skoro svakog drugog dana i, naravno, 82 utakmice regularne sezone.

Loša slika

Denver nagetsi su imali burnu sezonu - trejdovi igrača, smjena trenera, mnogo poraza (52 u 82 susreta)... Kako komentirate sve što se dešavalo u Vašem timu?

- Sezona je bila teška zbog mnogo razloga, bilo je i povreda i trejdova i smjene trenera. Sve je to utjecalo na to da se stvori loša slika na terenu i da imamo toliki broj poraza. Nadam se da će sljedeća sezona biti mnogo uspješnija kako za nas, tako i za naše navijače.

Očekujete li, možda, izbor u neku od najboljih debitantskih petorki NBA lige u ovoj sezoni, žalite li što niste prihvatili poziv za nastup u meču mladih zvijezda na All-star vikendu u februaru?

- To me, jednostavno, ne interesira, tu sam gdje sam htio biti. Na meni je sada da radim i da pokažem svoj potencijal do kraja.

Žaljenje? Nikada nisam žalio zbog sličnih stvari, zašto bih sada? Razlog zbog kojeg me nije bilo na All-staru, ne mogu vam, nažalost, reći. No, složit ćete se sa mnom da je porodica važnija od bilo koje utakmice.