Pešić: Vjerujem u ove igrače, Jokić je bio u pravu

Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić, uoči odlučujuće utakmice u drugoj fazi takmičenja na Svjetskom prvenstvu protiv Dominikanske Republike sutra u 14 sati, rekao je da su prave ekipe one koje se poslije poraza brzo vraćaju, a zatim citirao Nikolu Jokića i njegovu prošlogodišnju izjavu u tome da li narod u Srbiji zaista voli košarku.

Imperativ pobjede

Poslije poraza od Italije u prethodnom meču, "orlovi" imaju imperativ pobjede sutra kako bi se plasirali u četvrtfinale.

- Nikome nije drago kada se izgubi, bolje je kada se pobedi. Mi smo ovde došli da pobeđujemo ne samo Italiju, nego sve što možemo da pobedimo. Tu se stvorila atmosfera oko te reprezentacije i uticalo je na mentalni prilaz. Nismo pobijedili tu utakmicu, ali se nismo ni obrukali - rekao je selektor Pešić i dodao da Dominikana ima svoje kvalitete.

- Nema mnogo plakanja, nema mnogo tuge, moramo da se vratimo. Držali smo sastanak, analizirali smo šta nismo dobro uradili protiv Italije, i šta moramo da uradimo protiv ekipe koja nije Italija, koja ima napadački kvalitet. Nije samo Tauns u ekipi, tamo je i Felis, jedan od najboljih plejmejkera španske lige. Ima tu mnogo iskusnih igrača koji igraju u Evropi. Pokazali su ovdje da mogu da igraju sa svima, pobijedili su Italiju ali su izgubili od Portorika jer su ušli u utakmicu misleći da će lako završiti posao - kazao je Pešić.

Selektor Srbije je rekao da, bez obzira na sve, vjeruje u svoju ekipu.

- Dešava se mnogo stvari, a mi moramo da mislimo na ono šta smo do sada uradili, a to ne smijemo da potcenjujemo. Mi smo napravili mnogo dobrih stvari, igrali smo dobro i sinoć smo odigrali takvu utakmicu. Znali smo da će biti teška, ali prave ekipe su one koje se poslije poraza brzo vraćaju. Ja vjerujem u ovu ekipu, vjerujem u njihovu želju i ambiciju - rekao je prvi trener nacionalnog tima.

Svi specijalno našpanovi

Naveo je da se njegova ekipa i dalje uigrava:

- Ne tražim izgovore, ali vi znate koliko sam ja ekipa trenirao u prethodne tri godine. U svakoj akciji je neka druga ekipa. Na svakom prvenstvu je neka druga ekipa. Ovde fali mnogo igrača, tj. nisu tu. Svaki igrač je ovde važan, tako da to pitanje neuigranosti mi pokušavamo da nadoknadimo ambicijom, odbranom i željom. Jučer nismo odigrali dobru odbranu iz tranzicije, jer su Italijani odlična ekipa koja ne sme da se potceni - rekao je Pešić.

Selektor Srbije je naveo da su protiv Srbije svi specijalno našpanovani i pripremljeni, jer ih smatraju zemljom košarke.

Dodao je i da je do sada viđeno mnogo iznenađenja na Mundobasketu.

- Ovo je ludo prvenstvo, vidjeli ste šta se sve dešava u ostalim grupama. Neki favoriti su već završili takmičenje, kao što su Australija i Grčka. Vidjet ćemo šta će Španija sa Kanadom da uradi jer se pretpostavlja da su Kanađani favoriti u tom meču - naveo je Pešić.

Poraz od Italije bio je treći na zvaničnim mečevima u prethodne tri godine.

- Italijani su jedna uigrana ekipa, tri godine igraju zajedno. Od njihovih 12 igrača, devetorica igraju u domaćem prvenstvu. Od naših 12, samo dvojica ili trojica igraju u našoj ligi - rekao je selektor i dodao da danas svi igraju košarku, i da postoji mnogo timova koji su kvalitetniji od nas.

"Ne omalovažavam nikoga"

- Ja ne omalovažavam nikoga, ni Mađarsku, ni Rumuniju. Svi imaju pravo da se razvijaju i da pobjeđuju, ali mi smo izgubili od jedne od najboljih reprezentacija na svijetu, a to je Italija. Mi teško priznajemo da je neko bolji od nas, ali ćemo morati da priznamo, jer napredovati je moguće samo ako znaš da postoji neko ko je bolji od tebe. I to treba da bude tvoj motiv da ga stigneš i da naučiš nešto od njega - poručio je selektor.

Za kraj, Pešić je citirao Nikolu Jokića sa početka priprema za Eurobasket 2022. godine.

- U sportu postoje pobjede i porazi. Lijepo vam je prošle godine Jokić rekao da se u Srbiji gledaju samo rezultati. Vole se rezultati, a ne voli se košarka. I jeste tako, on je totalno u pravu. Mi moramo da napredujemo, da učimo od drugih koji su u ovom trenutku bolji od nas. Ima mnogo reprezentacija koji su bolji od nas, i to nije sramota. Sramota je onaj koji ne želi da prizna nešto i da uči - zaključio je Pešić.