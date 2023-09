Adetokumbo: Prozivat će me zbog ovoga što sam rekao, ali nije me briga

Američki sprinter Noa Lajls (Noah Lyles) izazvao je veliku pažnju nakon što je na konferenciji za medije po osvajanju zlata na Svjetskom atletskom prvenstvu govorio o aroganciji u NBA ligi.

Lajlsu je zasmetalo što se NBA prvaci sami kite titulom svjetskih šampiona.

- Najviše me boli kad gledam NBA finale i pobjednici nose natpis "svjetski prvaci" na glavama. Svjetski prvaci čega? SAD-a?! Nemojte me krivo shvatiti, volim SAD, ponekad, ali to nije svijet - rekao je tada Lajls.