Kukoč o Jokiću: Moguće da je takav zbog mene, da sada igram bio bih MVP

Bivši igrač Čikago Bulsa i trostruki šampion NBA lige Toni Kukoč govorio je za Sportal u opširnom intervjuu, gde je spominjao Nikolu Jokića, kao i svoj uticaj na današnju košarku.

- Moguće je da on igra na taj način zbog mene, mada ne znam koliko je on u svoje vrijeme pratio, pošto je razlika u godinama između nas. To ja mislim da se jednostavno rodi u osobi, da je on nadaren, da je njegov IQ toliki da čita košarku bolje od ostalih. Kad neko može da kontroliše tempo utakmice i na jednoj i na drugoj strani, to je nešto što se jako rijetko nađe, pogotovo kad se radi o centru. Da je to neki plej, da je to neko krilo, koji su brzi u tranziciji i u svemu, ali kad se radi o centru koji uspjeva da kontroliše ritam utakmice sa svojim kretnjama... Vi kad vidite njega da uhvati skok u odbrani i prenose loptu, prolazi kod bekova, kod krila, izgleda da je brži od svih ostalih, a nije, samo je njegova tehnika takva da je bolji od svih ostalih. Kad se to desi par puta mislite da je sreća, međutim, kad se desi iz utakmice u utakmicu, kad ima onoliko tripl-dablova koliko ih ima, skoro u prosjeku, onda je do individualca, do njegovog znanja i mogućnosti - istakao je Kukoč.

Fizička promjena

Pričao je o tome kako se Nikola od ulaska u ligu fizički promijenio i koliko je naporno radio na sebi.

- On od prvog dana nije bio prototip NBA igrača, ali daleko od toga da nije napravio dosta odricanja. To se vidi od prve godine i njegove fizičke spremnosti, načina na koju je igrao prvu godinu i na koji igra posljednje tri, četiri. Vidi se da on nema više viška kila, vidi se da lakše trči, lakše podnosi 35, 40 minuta utakmice. Njegova izdržljivost u toku utakmica je također primjećena, gdje on na kraju utakmica uzima na sebe, nema problema sa onim što mi zovemo manjkom kisika u mozgu, što se desi kod svih igrača. Svi mi koji smo igrali velike utakmice znamo da svi igraju prvu i drugu četvrtinu, možda treću, a četvrtu, kad je umor, kad treba razmišljati, kad treba da imaš dodatne motive, razloge, onda najbolji dolaze do izražaja. Kad osvojiš prvenstvo, onda imaš i argumente za sve te činjenice - nastavio je Toni Kukoč.

Gledali kasete

Potom je na pitanje da li bi mogao da bude MVP u današnjoj NBA ligi odgovorio kako je to vrlo moguće.

- Moguće, vrlo moguće. Sad da imam ovakvo iskustvo i da dolazim negdje, normalno da bih imao, ne taj preveliki respekt prema tim igračima. Jer smo mi onda gledali samo te kasete, njihove najbolje poteze i mislili smo daje to nešto što se ne može dostići i onda kad provedeš vremena i na treningu, na utakmicama, vidiš da ni oni ne šutiraju 100 posto i da imaju loših dana, loših utakmica i možda bi bila druga priča - dodao je Kukoč.