Francuzi postavili ultimatum Embidu: Mora se odlučiti!

Košarkaška reprezentacija Francuske će, poslije katastrofalnog nastupa na Mundobasketu, na Olimpijske igre na kojima će biti domaćin poslati najjači sastav.



Čelnici žele MVP-ja NBA lige Džoela Embida (Joel Embiid), kamerunski centar, koji posjeduje francuski pasoš. Međutim, za njegove usluge zainteresirane su i Sjedinjene Američke Države.

Francuzima je strpljenje isteklo, pa je predsjednik KS Francuske Žan-Pjer Sijuta (Jean-Pierre Siutat) rekao da je Embid dobio ultimatum.

- Odluka u vezi s Embidom će biti donijeta brzo. Nadamo se da i on to zna. Trebalo bi imati odgovor do 10. oktobra, to je rok – kazao je Sijuta, dodavši kako želi da Embid igra za njih, ali da je u pitanju delikatna situacija.

Osim Francuske, za Olimpijske igre u Parizu kvalificirale su se još SAD, Kanada, Srbija, Njemačka, Australija, Japan i Južni Sudan.