Pavlović: Imamo novu ekipu, radi se o spoju mladih i iskusnijih košarkašica

Povodom početka priprema ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine za prve utakmice kvalifikacija za Eurobasket 2025, danas je u hotelu Hills na Ilidži upriličena press-konferencija.

Predstavnicima medija obratili predsjednik upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH Dalibor Miloš, selektor Miloš Pavlović, tim menadžer Razija Mujanović i košarkašica Lejla Omerbašić.

Određena ohrabrenja

- Imamo novog izbornika, jednu novu ekipu. Trebat će nam dosta rada, energije, volje i želje. Vjerujem da će ekipa imati korektne pripreme za ovaj ciklus kvalifikacija, na zadovoljavajućem nivou, bez obzira što Košarkaški savez BiH uvijek imamo probleme sa novcima.

Nadamo se da ćemo iduće godine imati stabilan budžet, uz pomoć države, što bi donijelo određene razultate. Imamo već određena ohrabrenja - kazao je u uvodu press-konferencije Dalibor Miloš.

Prvi meč kvalifikacija reprezentacija BiH igra protiv Crne 9. novembra u dvorani Hills, a tri dana kasnije gostovat će u Luksemburgu.

Selektor Pavlović naglašava da je Crna Gora favorit u našoj kvalifikacionoj grupi, ali i da bi pobjeda naše selekcije u tom meču reprezentaciji BiH značila mnogo.

Dobri uslovi

- Prvo da pohvalim uslove u kojima se pripremamo. Hotel visoke kategorije, plus sve ostalo, praktično u papučamo silazimo u dvoranu. Imamo apsolutno sve uslove da se pripremimo na najbolji način.

Crna Gora je favorit, ali to ne znači da ćemo se mi povući. Imamo određene kvalitete koje ćemo probati iskoristiti na terenu. Ekipa je dosta promijenjena, radi se o spoju mladih i iskusnijih košarkašica. Čekamo još četiri igračice da nam se priključe. Nemamo mnogo vremena za uigravanje, ja sam nov u ekipi, kao i neke igračice i trebat će nam vremena za uigravanje.

Vjerujem u uspjeh, ako ništa da protiv Crne Gore pokažemo karakter o kojem pričamo, a pobjeda bi nam donijela zaista mnogo. Sigurno je da se unaprijed nećemo predati - izjavio je Pavlović.

Dodaje da je dobio „zeleno svjetlo“ da se u reprezentaciju dovede naturalizovana igračica, međutim da se nijedna košarkašica koja je dostupna na tržištu nije željela obaveza na duži period, zbog čega dogovora nije bilo. Obavio je razgovore i sa nekadašnjom bh. reprezentativkom Maricom Gajić, koja nakon rođenja djeteta još uvijek nije odlučila da li će se vratiti aktivnom igranju košarke.

Zašto nema starijih igračica

- Znam da je bilo pitanja zašto neke starije igračice nisu ovdje. Sve do jedne su kontaktirane, i to ne samo s moje strane. Više puta. Od Babić do Delić...

U nadi da ćemo pokušati da kreiramo neki most, da se ne presječe radikalno ta smjena generacija. Većina njih ima svoje razloge zašto nije prihvatila da se vrati u reprezentaciju. Neko želi da se posveti klupskoj karijeri, neko porodici. Ja to ne osuđujem. To je prosto tako - dodao je on.

Novinarima se obratila i Razija Mujanović:

- Igračice koje su tu su spremne, trude se, žele pokazati najbolje što znaju. Dosta je mladih igračica, na njima je da se izbore za mjesto u reprezentaciji.

Čekamo još da nam se priključe iskusnije igračice i da selektor konačno dobije pravu sliku na treninzima. Ima i djevojaka koje bi dobile poziv da nisu povrijeđene, poput Sare Heljić, Miline Mišeljić i Anđele Gligić.

Članica reprezentacije Lejla Omerbašić ovom prilikom je istakla:

- Atmosfera u ekipi je odlična. Ima dosta informacija, sa selektorom radimo na svim detaljima. Cure su veoma koncentrisane i motivisane. Čekamo našu kapitenku Deuru i još neke djevojke. Mislim da će sve ići u dobrom smjeru.