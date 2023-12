Predsjednik KSBiH Dalibor Miloš za "Dnevni avaz“: Ništa od novih igrača u reprezentaciji

- To nije istina. Ne znam da li se te informacije šire da bi stvorile pomutnju ili nekakvu konfuziju kod nas. To i nema logike. Možemo imati samo jednog igrača sa statusom stranca, a mi trenutno imamo više njih - imamo Robersona i Luku Garzu. Na Garzu se računa u budućnosti. Sve i da hoćemo, ne možemo dovesti nekog novog – započeo je Dalibor Miloš za „Avaz“.

To je također problem. Nekoga razigravate, a onda mu godinu kasnije kažete: „Vidi, dolaze Nurkić i Garza, ne trebaš nam“. Nije dobro to raditi. Urušava se cijeli tim zbog toga. Smatram da je bolje da igraju oni kojima je stalo, nego oni koji imaju nekakav status.

- Bila je i bit će još aktivna priča. Moramo provjeriti njegov status. Na kraju, od njega će ovisiti. Bili su kontakti u prethodnom periodu. On ove godine ima bolju minutažu, tako da vjerujem da je to razlog njegovog demantiranja navoda. Na toj poziciji smo i relativno dobro pokriveni, tako da nam to nije goruće pitanje. Mi smo tanki na plejmejkeru i kada nema Nurkića, nekog malo većeg centra.

Slučaj „Garza“

- Mi smo uz pomoć FIBA-e završili Alibegovića. Što je imalo logike. Njegovi roditelji su iz BiH, da nije bilo rata, vrlo vjerovatno bi bio rođen u BiH, govori naš jezik. S Garzom nije takva situacija. Njegov otac je Amerikanac, rođen je tamo, ne priča bosanski jezik. Ne znam kako bi mogao postati naš državljanin, kad on to de facto i nije. Ne znači to da mi nećemo nekad otvoriti to pitanje, ali to nije realno. Nemamo se za šta uhvatiti – kazao je predsjednik KSBiH.