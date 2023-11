Denver Nagetsi porazili Čikago Bulse: Jokić ponovo briljirao na ivici tripl-dabla

Aktuelni šampion NBA lige ne planira da stane na početku nove sezone. Denver Nagetsi su porazili Čikago Bulse sa 123:101, pa je tako ekipa iz Kolorada došla do skora 6-1 i prvog mjesta na Zapadu, pošto sada imaju trijumf više od Golden Stejta.

Domaćin je u prvoj dionici imao rezultat pod kontrolom i uglavnom se kretao u rasponu od jednog do dva posjeda plusa, međutim nikako nije uspijevao da se "odlijepi" i donekle slomi otpor upornog rivala. Kao da je falio pravi poenterski lider u tim trenucima, pa je pred prvu kratku pauzu na semaforu pisalo 23:22.

Ekipe su se raspucale u drugih dvanaest minuta, samim tim je i Jokić uspio do pauze da dođe do dvocifrenog učinka (11 poena). Sve to je bilo dovoljno samo za pristojan minus od dva poena (51:53) što je čak i bilo dobro iz ugla ekipe Majkla Melouna, pošto je zaostatak prijetio da bude i veći. Ipak, ono po čemu će se pamtiti ovaj period utakmice jeste povreda Džamala Mareja, zbog koje se više nije vraćao u igru.

A onda je MVP prošlogodšnjeg finala zasijao u punom sjaju u trećem kvartalu. Uz obilatu pomoć ove takmičarske godine vrlo dobrog Redžija Džeksona Nikola je svoj učinak do posljednje dionice popeo na 24 poena i već tada je imao brutalan dabl-dabl dodavši 14 skokova (13 poena i 9 skokova imao je samo u četvrtini).