Video / Nevjerovatna pobjeda Panatinaikosa: Okobo se pravio pametan, pa ga je Grigonis kaznio

Košarkaši Monaka poraženi su u 15. kolu Eurolige od Panatinaikosa rezultatom 90:91.

Igrali su domaći vrlo dobro tokom većeg dijela utakmice, ali završnica ovog meča nije za one slabog srca.

Eli Okobo (Elie), bek Monaka, vrlo brzo je saznao kako doći od heroja do apsolutnog tragičara kada se pravite pametni.

Pri rezultatu 88:88, na samo dvije sekunde do kraja susreta, Okobo je pogodio šut za dva poena uz faul. Svako bi očekivao da će on dati sve od sebe da pogodi slobodno bacanje, ali to nije bilo u njegovim mislima.

Francuski bek je namjerno promašio dodatno slobodno bacanje i atinski "Zeleni" dobili su priliku šutirati za pobjedu.