Elmedin Kikanović o šansama protiv Francuske za "Avaz": Ako budemo u elementu, sve je moguće!

- Njihova fizička sposbnost će zaista predstavljati izazov. Ako uzmemo igrače poput Lesora (Lessort) ili Poirijea (Poirer), to su igrači koji su u top pet fizički najdominantnijih igrača u Evropi. Čak su u vrhu i kada su bekovske pozicije u pitanju. Sa Halilovićem i Robersonom bismo imali dodatnu širinu i mogli bismo imati veću potrošnju i da ne kalkulišemo. Bit će to veliki izazov, ali da će motivacija biti na visokom nivou da se odmjeri snaga sa dobrim igračima. Time možemo nadoknaditi nedostatak fizičke sposobnosti. Moramo željeti pobjedu više od Francuza i da tako rezultat završi na našoj strani – naglasio je nekadašnji reprezentativac BiH.

Kažem, potrebno je uložiti napore da se pobijedi bilo koja selekcija, a pogotovo ako vidimo ostale rezultate ovih dana u kvalifikacijama. Mnogo je tu iznenađenja. Momci su odreagovali nakon prve četvrtine i pokazali ogromnu razliku u kvaliteti i to je na kraju dovelo do rezultata od 33 razlike.

Karijera u Libanu

Za kraj razgovora, dotakli smo se i Kikanovićevog puta na Bliskom istoku, koji svaki dan sve više briljira na parketima u Libanu. Nekadašnji košarkaš Monaka i berlinske Albe, otkrio nam je i da je uspio osvojiti prestižni turnir u Dubaiju, na kojem su pobijedili ekipu predvođenu legendarnim NBA košarkašem Dvajtom Hauardom (Dwight Howard).

- Ovo mi je treća sezona na Bliskom istoku. Nastupam u Al Rijadiju iz Bejruta u libanskom prvenstvu. Igramo FIBA Ligu zapadne Azije, po uzoru na FIBA Ligu prvaka. Dosta dobro guramo ove sezone. Prvi smo u oba takmičenja. Osvojili smo i prestižni turnir u Dubaiju, vrlo vjerovatno najjači na ovim prostorima, gdje smo pobijedili ekipu, koju je predvodio Dvajt Hauard. Zasad to dobro ide. Zadovoljan sam. Zbog selekcije Libana, koja je učestvovala na Mundobasketu, prisutna je i doza euforije što se tiče košarke. Ovdje je to sport broj jedan, čak i ispred fudbala, čime se mogu pohvaliti rijetke zemlje. Ugovor sa ovom ekipom me veže do kraja sezone, pa ću vidjeti nakon toga šta će se desiti sa eventualnim povratkom u Evropu. Sad me svi planovi vežu za Liban – poručio je Elmedin Kikanović za portal „Avaza“.