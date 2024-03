Miličić: "Možda bih proigrao da me otac nije vodio gledati motorne pile satima"

Propali srbijanski košarkaš Darko Miličić, kada je izabran na NBA draftu 2003. godine od strane Detroit Pistonsa, bio je proglašavan za čudo.

I dan danas čudi kako je izabran ispred igrača poput Karmelo Entonija (Carmelo Anthony), Krisa Boša (Chris Bosh), Dvejna Vejda (Dwayne Wade).

U podcastu "Jao Mile" ispričao je anegdotu o vremenu provedenom u SAD.

- Možda bih proigrao da me otac nije vukao u Home Depot svaki drugi dan da gleda motorne pile. Brate moj, on dođe, dosadno mu, sjedi, škrguće zubima i viče: "Šta vi radite u ovoj Americi? Ovo je ovdje propast, ovo je dosada. Vodi me u Home Depot da vidim što tamo ima." Onda gledamo motorke po tri-četiri sata. Umjesto da odmaram, ja šetam tamo s njim - kazao je.