Od protivnika do suigrača: Braća Hotić pišu historiju tešanjske košarke

U sjeni koševa, gdje svaka lopta znači više od igre, tešanjski košarkaški čarobnjaci, otac Hamza i njegovi sinovi, Arfan i Selman Hotić, nastavljaju porodičnu tradiciju koja već decenijama mami aplauze.

Prošle sezone su kao suparnici zagrijavali parkete za KK Lukavac i KK Gradinu Tešanj, ali se sprema sezona u kojoj bi mogli zaigrati skupa, noseći dres nekog od premijerligaša Bosne i Hercegovine.



Otac Hamza, košarkaški veteran koji nije skinuo patike ni kada je postao šef KK Gradina Koteks (od 2001. do 2018. godine), udario je temelje ove sportske sage. Njegovo vodstvo i umijeće donijeli su klubu ne samo trofeje nego i ugled.

Arfan, stariji sin, prošlu sezonu proveo je u Lukavcu, gdje je s loptom u rukama rasturao suparničke obrane i vodio svoj tim do završnice A2 lige Sjever. Njegov mlađi brat, Selman, nije ni za pedalj zaostajao, igrajući za juniorsku i seniorsku ekipu KK Gradine, koja je pokorila ligu A2 ligu Sjever.

- Igranje za KK Gradina Tešanj za mene nije samo igra, to je čast i obaveza. U ovom klubu sam od pete godine; trening za treningom, dribling za driblingom. Igrao sam čak i u Zenici i Sarajevu, ali igrati pred našom tešanjskom publikom? To je vrhunac! Brata Arfana obožavam, ali na parketu nema milosti. Sve je fer i pošteno, kao što nas je babo naučio - kazao je sedamnaestogodišnji Selman.

Arfan, s osamnaest proljeća na leđima, dijeli slične strasti: "Sport mi je sve, a košarka? Košarka je kraljica. Igrao sam od Doboja do Gračanice, ali srce i lopta su mi uvijek kod kuće, gdje babo Hamza ima vremena za nas, bilo da savjetuje ili samo sluša."

Hamza Hotić, iako ponosan na košarkaške uspjehe svojih sinova, uvijek naglašava važnost fer-pleja: "Neka budu prepoznati po igri, ali i po poštenju na terenu."

U Tešnju, gdje svaki koš odzvanja više od običnog poena, obitelj Hotić tka svoju priču - gdje se sport, porodica i tradicija miješaju u jedinstvenom ritmu košarkaških lopti.