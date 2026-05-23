Jakirović i Hadžiahmetović na Vembliju

Hal siti (Hull City) u subotu od 16.30 sati na Vembliju (Wembley) igra finale plej-ofa Čempionšipa (Championship) protiv Midlsbroa (Middlesbrough), utakmicu koja pobjedniku donosi plasman u Premijer ligu (Premier League). Duel je dobio i dodatnu dramu nakon što je Sautempton (Southampton) izbačen iz plej-ofa zbog špijunske afere, pa je Midlsbro naknadno vraćen u borbu za elitu.

Iz bh. ugla, fokus je na Sergeju Jakiroviću i Amiru Hadžiahmetoviću. Jakirović je doveo Hal na prag najvećeg uspjeha posljednjih godina, dok se Hadžiahmetović, prema najavama engleskih medija, vratio nakon povrede i mogao bi konkurisati za meč sezone.

Za Hadžiahmetovića bi svaki minut na Vembliju imao i reprezentativnu težinu, jer se približavaju pripreme Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo. Hal sanja povratak u društvo najboljih, Jakirović najveću pobjedu trenerske karijere u Engleskoj, a navijači Zmajeva će se nadati da će Amir, ako dobije šansu, utakmicu završiti zdrav i spreman za ono što slijedi ovog ljeta.