Video / Haos u Lajpcigu uoči finala: Izbila tučnjava, letjele stolice, čaše i flaše

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci nasilnih sukoba u blizini jednog ugostiteljskog objekta u centru Lajpciga, gdje je došlo do obračuna navijačkih grupa engleskog i španskog kluba.

Prema navodima medija, grupa muškaraca u crnim majicama krenula je prema navijačima Kristal Palasa, nakon čega je situacija brzo izmakla kontroli i prerasla u fizički obračun.

Engleski mediji navode da je zbog narušavanja javnog reda i mira uhapšeno više desetina izgrednika.

Ubrzo je reagovala interventna policija, koja je blokirala širi centar grada i pokušala spriječiti dalje sukobe među navijačima.

Područje u blizini centra Lajpciga bilo je ograđeno i pod pojačanim nadzorom, dok su specijalne policijske jedinice patrolirale ulicama uoči dolaska većeg broja navijača.

Finale će biti odigrano na stadionu Red Bull Arena, gdje je za oba kluba obezbijeđeno po 11.500 ulaznica.

Ipak, procjenjuje se da će veliki broj navijača doputovati u Njemačku bez karata, zbog čega su sigurnosne mjere podignute na najviši nivo. Policija strahuje da bi tokom dana moglo doći do novih incidenata, posebno u navijačkim zonama i u okolini stadiona.