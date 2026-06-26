16. dan Mundijala: Rasplet u grupama I, G i H

Program u petak otvaraju susreti u grupi I, a sastaju se Norveška - Francuska, te Senegal - Irak. Urugvaj za protivnika ima Španiju, a Zelenortski otoci će odmjeriti snage protiv Saudijske Arabije u grupi H. U posljednjim mečevima igraće Egipat – Iran i Novi Zeland - Belgija u okviru grupe G.

Norveška – Francuska Norveška i Francuska u međusobni ogled koji počinje u 21 sat, ulaze sa pobjedama iz prva dva kola Grupe I. I jedna i druga ekipa izborile su plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, ali bi prvo mjesto moglo značajno utjecati na put kroz nokaut fazu. Povratak Norveške na Svjetsko prvenstvo bio je spektakularan. Momčad Stolea Solbakena (Stalea Solbakkena) postigla je sedam golova u dvije utakmice, a Erling Haland (Erling Haaland) je postigao četiri od njih. Njihov agresivni napadački stil savladao je slabije protivnike, ali Francuska predstavlja potpuno drugačiji izazov. Martin Edegar (Martin Odegaard) nastavlja orkestrirati napade iz veznog reda. S druge strane, Francuska ostaje jedna od najboljih ekipa na turniru i posjeduje dubinu, iskustvo i taktičku zrelost da pobijedi u ovom susretu. Postigli su šest golova, a primili samo jedan, dok je Kilian Bappe (Kylian Mbappe) među vodećim strijelcima turnira. Ravnoteža između napada i odbrambene strukture bila je izvanredna. Kilijan Bape (Kylian Mbappe) ostaje glavna atrakcija nakon što je postigao četiri gola u dvije utakmice. Viljam Saliba (William Saliba) i Dajo Ipamekano (Dayot Upamecano) dominirali su na pozicijama štopera i odlično sarađuju kao dvojac, dok Orelijen Čuameni (Aurelien Tchouameni) i Engolo Kante (N¨Golo Kante) i dalje kontrolišu vezni red. Francuska nema značajnih problema sa povredama ili suspenzijama. Norveška i Francuska odigrale su 14 susreta. Francuska je ostvarila 6 pobjeda, a Norveška je ostvarila 3 pobjede, a 5 mečeva je završilo neriješeno. Meč se igra na „Gillete Stadium“ u Bostonu, a glavni sudac je Majkl Oliver (Michael Oliver) iz Engleske.

Senegal - Irak . Chatgpt Senegal - Irak . Chatgpt

Senegal – Irak Senegal i Irak ulaze u svoju posljednju utakmicu u Grupi I svjesni da ih samo pobjeda može zadržati u igri za plasman u nokaut-fazu. Nijedna ekipa nije osvojila bod u prve dvije utakmice, ali Senegal je ispred Iraka zahvaljujući boljoj gol-razlici i ima povoljnu poziciju u borbi za mjesto među najboljim trećeplasiranim ekipama koje vode u narednu fazu. Uprkos porazima protiv Francuske i Norveške, ekipa Senegala pokazala je napadački potencijal, postigavši golove protiv oba protivnika, i kontinuirano stvarajući prilike. Senegal se može osloniti na igrače kao što su Sadio Mane, Ismaila Sar (Ismaila Sarr) i Nikolas Džekson (Nicolas Jackson). Očekuje se da će Senegal kontrolirati posjed lopte i stvarati bolje prilike tokom cijele utakmice. Senegal je izborio 4. nastup na Svjetskim prvenstvima. Dosada su igrali jedno četvrtfinale. S druge strane za Irak turnir je bio znatno teži. Porazi od Norveške i Francuske otkrili su slabosti u odbrani i ograničili njihove napadačke mogućnosti. Jedini gol za njih postigao je Ajmen Husein (Aymen Hussein), a sada im je potrebna prva pobjeda na Svjetskom prvenstvu u historiji kako bi zadržali matematičke šanse za prolaz. Meč se igra na stadionu „BMO Field“ u Torontu, a glavni sudac na ovom meču je Entoni Tejlor (Anthony Taylor) iz Engleske.

Urugvaj - Španija . Chatgpt Urugvaj - Španija . Chatgpt

Urugvaj – Španija U 2 sata ujutru sastaju se Urugvaj i Španija. Urugvaj se nalazi pod pritiskom nakon što je otvorio turnir s dva uzastopna remija. Momčad Marsela Bielse (Marcela Bielse) treba pobjedu kako bi osigurala prolazak i izbjegla oslanjanje na ostale rezultate. Darvin Nunjes (Darwin Nunez) predvodi napad, dok Federiko Valverde (Federico Valverde) ostaje srce veznog reda. Maksimilijano Arauho (Maximiliano Araujo) je dosada najistaknutiji igrač Urugvaja postignuvši 2 gola na turniru. S druge strane, Španija ulazi u svoju posljednju utakmicu Grupe H znajući da će remi biti dovoljan da osigura prvo mjesto i prolazak u šesnaestinu finala. Španski vezni red posjeduje tehnički kvalitet da zaobiđe pritisak, a s brzinom Niko Vilijamsa (Nica Wiliamsa) i Lamine Jamala (Lamine Yamala) koji zatežu odbranu, sve praznine koje ostavi agresivni pristup Urugvaja, mogle bi se nemilosrdno iskoristiti. Lamine Jamal (Lamine Yamal) i dalje je jedna od zvijezda turnira, dok se Mikel Ojarzabal (Mikel Oyazabal) pokazao kao najpouzdaniji igrač Španije u realizaciji. S obzirom na to da se radi o meču koji odlučuje ko će zauzeti prve mjesto u grupi i ko će se plasirati u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, to nam obećava da ćemo gledati jedan od najuzbudljivijih susreta trećeg kola turnira. S većom kreativnošću, boljom nedavnom formom i većom individualnom kvalitetom koju posjeduju, Španija ima ulogu favorita. Meč se igra na stadionu „Estadio Akron“ u Zapopanu. Glavni sudac je Ismail Elfat (Ismail Elfath) iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Zelenortski Otoci - Saudijska Arabija . Chatgpt Zelenortski Otoci - Saudijska Arabija . Chatgpt

Zelenortski Otoci – Saudijska Arabija Zelenortski Otoci dolaze sa velikim samopouzdanjem, nakon što su remizirali protiv Španije i Urugvaja. Ti rezultati su pozicionirali Hui Agwasovu (Rui Aguasovu) ekipu kao jednu od najvećih „senzacija“ na turniru. S druge strane, Saudijska Arabija ulazi pod mnogo većim pritiskom nakon što je primila četiri gola od Španije i sada im je potrebna pobjeda da bi opstali u igri za nokaut-fazi. Taktička dinamika je jasna. Saudijska Arabija mora napadati, dok Zelenortski Otoci mogu ostati kompaktni i iskoristiti otvoreni prostor u samom meču, i iskoristiti kontranapade. Taj scenario savršeno odgovara igračima Zelenortskih Ostrva. Meč se igra na „NRG Stadium“ u Hjustonu, a glavni sudac je "Fransoá Leteksjé (François Letexier) iz Francuske.

Egipat – Iran . Chatgpt Egipat – Iran . Chatgpt

Egipat – Iran Pet sati će biti vrijeme kada će na teren Egipat i Iran. Egipat se nalazi na rubu historije dok ulaze u svoju posljednju utakmicu Grupe G protiv Irana. Remi bi bio dovoljan da osigura „Faraonima“ prvi prolazak u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, dok bi pobjeda mogla donijeti i prvo mjesto u grupi. Muhamed Salah (Mohamed Salah) ostaje centralna tačka napada i već je postigao gol tokom turnira. Omar Marmuš (Omar Marmoush) se pojavio kao ključna pomoćna figura, dok Trezege (Trezguet) i Ibrahim Adel pružaju brzinu i kreativnost sa širokih pozicija. S druge strane Iran se suočava sa mnogo težom situacijom. Njihov remi 2:2 sa Novim Zelandom doveo ih je do toga da su izgubili odličnu poziciju ostvarenu nakon utakmice bez golova s Belgijom. Iran u ovom meču neće moći računati na napadača Sardara Azmuna (Sardara Azmouna), što stavlja dodatnu odgovornost na Mehdija Tajaremija (Mehdija Taremija). Kapiten Alireza Džahanbahš (Alireza Jahanbakhsh), Mehdi Gajedi (Mehdi Ghayedi) i Mohamad Mohebi (Mohammad Mohebi) moraju pružiti veću podršku u napadnim zonama, ako Iran želi razbiti discipliniranu obrambenu strukturu Egipta. Iran mora juriti pobjedu. Egipat može ostati strpljiv, ostati kompaktan i iskoristiti prostor u kontranapadima preko Salaha i Marmuša (Marmousha). Ta dinamika snažno ide u prilog „Faraonima“. Meč se igra na stadionu „Lumen Field“ u Sijetlu (Seattle). Glavni sudac je Šimon Marčinjak (Szymon Marciniak) iz Poljske.

Novi Zeland – Belgija . Chatgpt Novi Zeland – Belgija . Chatgpt