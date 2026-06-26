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RADIKALAN POTEZ

FIFA izbacila Nepal iz svih takmičenja

Političko uplitanje razlog je ovako oštrih sankcija Svjetske kuće fudbala

FIFA. Platforma X

M. R.

26.6.2026

FIFA je donijela radikalnu odluku i suspendovala Nogometni savez Nepala usred Svjetskog prvenstva, što znači da ova selekcija više ne može učestvovati u međunarodnim takmičenjima pod okriljem FIFA-e i AFC-a.

Kako je obrazloženo, do suspenzije je došlo zbog sumnje u političko uplitanje u rad saveza i izborni proces, a odluka stupa na snagu odmah i ostaje važeća do ispunjenja uslova koje FIFA postavi za povratak Nepala u sistem.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije u fudbalskoj javnosti, jer se ponovo otvorila tema selektivne primjene pravila. Kritičari podsjećaju da FIFA u sličnim situacijama nije reagovala istim intenzitetom na sve saveze, što je ponovo pokrenulo rasprave o dvostrukim standardima.

Rusije je i dalje van međunarodnih takmičenja, dok je Izrael i dalje dio fudbalske porodice. 

Osim zabrane nastupa, Nepal je ostao i bez pristupa FIFA-inim razvojnim programima, edukacijama i infrastrukturnoj podršci, što će dodatno otežati razvoj fudbala u toj zemlji.

FIFA se zasad nije dodatno oglašavala, ali je jasno da će ova odluka ponovo otvoriti raspravu o tome koliko su pravila zaista jednaka za sve članice svjetske kuće fudbala.

# NEPAL
# FIFA
# KAZNE
# MUNDIJAL 2026
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